Umbenennung des Kreisnamens : Kreistag in Düren macht Weg frei für Bürgerentscheid

Steht dort bald Rurkreis Düren-Jülich? Die Menschen können nun per Briefwahl entscheiden, ob es bei der vom Kreistag beschlossenen Namensänderung bleibt. Foto: MHA/Patrick Nowicki

Kreis Düren Das Votum war letztlich nicht mehr überraschend: Der Kreistag machte in einer Sondersitzung den Weg frei für den Bürgerentscheid. Damit können nun die Menschen per Briefwahl entscheiden, ob der Kreis in Rurkreis Düren-Jülich umbenannt wird.