Glosse : Kreisel in Langerwehe – geht da noch was?

In Langerwehe wird an der Luchemer Straße gerade der zwölfte Kreisverkehr gebaut. Reicht das? Foto: MHA/Sandra Kinkel

Meinung Langerwehe Sind zwölf einer zu viel? Oder vielleicht doch viel zu wenig? Fakt ist, in Langerwehe wird gerade der zwölfte Kreisverkehr gebaut. Böse Zungen sprechen da schon von „Kreisel-City“.

„Störe meine Kreise nicht“, soll der griechische Mathematiker Archimedes einmal gesagt haben. Und er muss diesen Ausspruch definitiv getan haben, ohne auch nur den Hauch einer Ahnung von der Gemeinde Langerwehe gehabt zu haben. Das geht schon allein deswegen nicht, weil der alte Grieche im Jahr 287 vor Christus geboren wurde, und die ältesten Siedlungsspuren von Langewehe – übrigens dem Heimatort der Autorin dieser Zeilen – erst 1000 Jahre nach Christi Geburt gefunden wurden. Trotzdem hat nicht nur Archimedes offenbar etwas für Kreise übrig, auch in der Gemeinde Langerwehe gibt es scheinbar eine große Affinität zu Rundem. Genauer gesagt zu Kreisverkehren. Sie wissen schon, diese wundervoll asphaltierten Straßen, auf denen man auch dann einen Drehwurm bekommen kann, wenn nicht gerade Annakirmes ist.

Den ersten deutschen Kreisverkehr gab es 1899 in Görlitz. Mit der Verkehrsrechtsreform von 1969 wurde das Kreisverkehr-Zeichen dann allerdings zunächst aus der Straßenverkehrsordnung entfernt, und es sollte bis in die 1990er Jahre dauern, bis die Kreisverkehre bei uns eine Renaissance erlebten und immer beliebter wurden. So weit so gut. Und es spricht ja auch absolut gar nichts gegen den ein oder anderen gepflegten Kreisel. Die Vorteile liegen schließlich auf der Hand: guter und übersichtlicher Verkehrsfluss, mehr Sicherheit für Linksabbieger, weniger Wartezeiten, besonders in verkehrsschwachen Zeiten, geringere Betriebs- und Unterhaltungskosten. Nicht zu vergessen, die vielen schönen Dinge, die man in der Mitte der Kreisel platzieren kann – überdimensionale Tonkrüge zum Beispiel.

Aber sind all diese unübersehbaren Vorteile wirklich ein Grund, einer Kommune mit 14.713 Einwohnern (Stand 31.12.2022) und einer Fläche von 41,49 Quadratkilometern, also der Gemeinde Langerwehe, mal eben elf Kreisverkehre zu gönnen? Und es dabei nicht einmal gut sein zu lassen? Nummer zwölf befindet sich nämlich gerade im Bau.

Und wenn dieser zwölfte Kreisverkehr dann demnächst fertig ist, befinden sich auf einem etwa 500 Meter langen Abschnitt der Luchemer Straße sage und schreibe drei (!) Kreisel. Wenn man so will, alle 167 Meter einer. Nur nebenbei gefragt: Reicht das wirklich? Oder geht da noch was? Und wo wir schon mal dabei sind: Ist es wirklich fair, dass sich in einer wachsenden und aufstrebenden Gemeinde wie Langerwehe 1283 Menschen einen Kreisel teilen müssen?

Vielleicht haben die Verantwortlichen, die sich ganz offensichtlich sehr regelmäßig für einen neuen Kreisverkehr entscheiden, auch nur falsch verstanden, dass nicht die Gemeinde Langerwehe, sondern Düren Kreis(el)stadt ist. Vielleicht wollen sie aber auch nur rein städtebaulich dafür sorgen, dass es in Langerwehe permanent rund geht.