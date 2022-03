Ukraine-Krieg : Kreis Düren zeigt Flagge und kündigt Hilfspaket an

Hunderte Mitarbeiter der Kreisverwaltung versammelten sich Freitagmittag zu einer Solidaritätskundgebung mit den Menschen in der Ukraine vor dem Kreishaus. Foto: MHA/Jörg Abels

Kreis Düren Als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine weht seit Freitagmittag am Kreishaus die Flagge des von der russischen Armee angegeriffenen Staates. Landrat Wolfgang Spelthahn kündigte ein Hilfspaket an.