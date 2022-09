Willkommenszentrum : Kreis Düren will 30.000 Menschen anlocken

Das Forum „Seen und entdecken“ an der Moltkestraße in Düren. Foto: MHA/Merve Polat

Kreis Düren Weil der Kreis Düren eine Wachstumsoffensive verfolgt, wird im Bismarckquartier das Forum „Seen und entdecken“ eröffnet. Dort finden neue Bürgerinnen und Bürger nicht nur Informationen über kommunale Grenzen hinweg, sondern auch Ausstellungen und Präsentationen.

Das Ziel steht schon lange fest: Der Kreis Düren verfolgt eine Wachstumsoffensive und möchte in den kommenden Jahren etwa 30.000 neue Einwohnerinnen und Einwohner anlocken. Dafür wurde nun ein Zentrum mit dem Namen „Seen und entdecken“, das an den Kreis-Slogan angelehnt ist, eröffnet. Ab sofort können sich die Menschen über die Angebote im Kreisgebiet an der Moltkestraße 39 im Bismarckquartier informieren. Flyer zur Taschengeldbörse, ein Buch über die Stadt Jülich und eine Broschüre zum Masterplan in Nörvenich sind unter anderem neben dem Infopunkt in einem Regal ausgelegt. Aber es geht um mehr als das: „Die Menschen wollen wissen, wo sie attraktive Arbeitsplätze finden, welche Bildungsangebote vorhanden sind, wie die Kita-Situation ist, wie das Gesundheitssystem aufgestellt ist und welche Freizeitmöglichkeiten es gibt“, erläutert Landrat Wolfgang Spelthahn (CDU).