Biergärten ab Freitag offen : Kreise Düren und Heinsberg fallen aus der Bundes-Notbremse

Terrasse mit negativem Corona-Test zugänglich: Genau das gilt ab Freitag in den Kreisen Düren und Heinsberg. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Düren/Heinsberg In den Kreisen Düren und Heinsberg treten am Freitag zahlreiche Lockerungen in Kraft. So dürfen Cafés und Restaurants beispielsweise ihre Außenbereiche wieder öffnen.