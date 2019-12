Bombenfund in Düren : Evakuierung des Krankenhauses in Lendersdorf angelaufen

Foto: Sandra Kinkel 6 Bilder Evakuierung des Krankenhauses in Lendersdorf angelaufen.

Düren In Düren hat am Donnerstag die Evakuierung des Krankenhauses in Lendersdorf begonnen. Bei Erdarbeiten war am Mittwoch in der Renkerstraße eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Es gibt Straßensperrungen.

Die Entschärfung des Blindgängers soll frühestens ab 16 Uhr am Donnerstag beginnen, weil im Radius von 300 Metern um die Fundstelle aus Sicherheitsgründen die Anwohner evakuiert werden müssen. Davon ist auch das St. Augustinus-Krankenhaus in Lendersdorf betroffen.

Laut der Stadt Düren sind ab 8 Uhr am Donnerstagmorgen die Renkerstraße (Einmündung Kreuzauer Straße und hinter der Einmündung Krauthausener Straße), die Poststraße (ab Straßenmitte) und die Gerhard-Fuß-Straße (vor der Einmündung Poststraße) gesperrt.

Gefunden wurde eine Fünf-Zentner-Bombe amerikanischen Typs. Sie verfüge über einen intakten Kopf- und einen Heckaufschlagszünder und soll nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes im Verlauf des Donnerstages entschärft werden.

Der Ordnungsdienst der Stadt Düren, die Feuerwehr und die Polizei Düren sind nach Mitteilung der Stadt vor Ort und sichern die Fundstelle. Geeignete Maßnahmen zur Sicherheit werden ergriffen. Die Behörden und Sicherheitsdienste bitten dringend darum, den Bereich zu meiden.

Die Stadt Düren informiert, sobald weitere Einzelheiten zum Umfang der Evakuierungen und zum Zeitplan feststehen. Seit 9 Uhr am Donnerstagmorgen hat die Stadt Düren eine Hotline eingerichtet, bei der alle Fragen rund um die Evakuierung und Entschärfung beantwortet werden. Die Telefonnummer lautet: 02421/252900.

