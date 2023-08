Plakat von Krafft-Walzen : Plakative Meinung für die Bäuche, statt Argumente für die Hirne

Sprüche an der Unternehmenswand: Im Bild sieht man lediglich rote und grüne Kabinettsmitglieder. FDP-Minister finden sich auf dem Plakat nicht. Foto: MHA/Krafft Walzen GmbH

Meinung Düren Der Geschäftsführer eines Dürener Unternehmens „begrüßt“ Kanzler Scholz mit einer plakativen Botschaft. Kann man machen, muss sich dann aber nicht über Kritik wundern. Die kann auch von Menschen kommen, die die Politik der Ampel nicht gut finden.

Kritik an Regierungshandeln gehört in einer Demokratie nicht nur zum guten Ton, sie ist in gewisser Weise ihr Antrieb. Politiker werden vom Wahlvolk in Regierungsverantwortung gewählt, schließen Koalitionen, machen Politik und werden für diese kritisiert. Diese Kritik kann ihre Politik verändern, vielleicht sogar verbessern oder auch dazu führen, dass das Wahlvolk beim nächsten Mal andere Politiker in Regierungsverantwortung wählt; die dann ihrerseits wieder kritisiert werden. Dieser Diskurskreislauf treibt seit 74 Jahren die politische Turbine der Bundesrepublik Deutschland an. Tag für Tag.

Jeder darf die Regierung kritisieren und tut dies auch: die Opposition, die Medien, die Gewerkschaften, die Unternehmer, der Stammtisch, die Interessenverbände, die Bauern, die Erzieherinnen, die Lehrer, die Ärzte, die Lobbygruppen, die eigene Partei… und so weiter. Kurzum: Kritik an einer Regierung ist per se nichts Neues. Und sie ist auch nichts, für das man sich feiern lassen müsste, weil sie eben das Normalste einer Demokratie ist.

Ebenso normal ist es, dass sich die Absender der Kritik wiederum Kritik anhören müssen, meistens von den ursprünglichen Kritikadressaten. Die Opposition findet etwa das neue XY-Gesetz nicht zielführend, und die Regierung antwortet: Doch, ist es. Und zwar aus diesen und jenen Gründen. Passiert auch ständig und gehört zum demokratischen Diskurs.

Dann gibt es aber noch Kritik, die man als Demokrat kritisch sehen sollte. Nicht, weil man die Kritisierten verteidigen will, sondern weil man sich um die Kultur des Diskurses sorgt. Womit wir beim Geschäftsführer eines Dürener Unternehmens wären, der mitunter Großplakate aufhängt, auf denen Regierende „kritisiert“ werden. So steht pünktlich zum Besuch des Bundeskanzlers Scholz unter Bildern der derzeitigen SPD- und Grünen-Vertreter im Kabinett „Man sagt, es sei die schlechteste Regierung Europas.“ Im Juni wurden Robert Habeck und Annalena Baerbock plakativ als Clowns bezeichnet, die aus der Berliner Politik einen Zirkus machen würden. „Grüne – Nein Danke“ prangt auf dem Plakat noch.

All dies ist durch die freie Meinungsäußerung gedeckt, zu deren aufrechtem und mutigem Verteidiger dieser Geschäftsführer nun von manchen gemacht wird. Wer die Plakate kritisiert, steht natürlich sofort im Verdacht, die Politik von Scholz, Baerbock und Co. verteidigen zu wollen.

Dem Autor dieses Textes geht es nicht um die Verteidigung der Kritisierten, weil – entschuldigen Sie die Wiederholung – Kritik an Regierungshandeln grundsätzlich richtig und wichtig ist. Dem Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens stünden zahllose Wege offen, diese Kritik zu äußern. Er könnte sich in einem Interview, auf Plakaten und bei Treffen von Interessenverbänden kritisch über die gestiegenen Energiepreise, den Fachkräftemangel, die Corona-Maßnahmen und vieles mehr beschweren. Er könnte die konkrete Verantwortlichkeit für bestimmte in seinen Augen ungute Entwicklungen in der deutschen Wirtschaftspolitik bei Robert Habeck oder wem auch immer festmachen. Und er könnte im besten Diskurssinne Verbesserungsvorschläge machen – zum Beispiel beim Besuch des Kanzlers in Düren. Als einflussreicher Unternehmer hätte er sicherlich dafür Sorge tragen können, dass ihm Gehör geschenkt wird. All das hat er nicht getan – oder zumindest für die Öffentlichkeit nicht sichtbar getan.