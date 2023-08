Das nächste Plakat : Kanzler-Begrüßung in Düren à la Krafft Walzen

Das Dürener Unternehmen Krafft Walzen an seiner Fassade ein neues Plakat befestigt, das Kabinettsmitglieder von Rot und Grün zeigt, mit dem Schriftzug „Man sagt, es sei die schlechteste Regierung Europas“. Foto: MHA/Krafft Walzen GmbH

Düren Das Dürener Unternehmen Krafft Walzen GmbH „begrüßt“ den Bundeskanzler am Dienstag bei seinem Besuch in der Kreisstadt auf die ganz eigene Art und Weise – mit einer hämischen Botschaft. Olaf Scholz kann’s allerdings nicht sehen...

Von Volker Uerlings Leiter Lokalredaktion Düren

Vor zweieinhalb Monaten wurden die Grünen an der Fassade des Dürener Walzenherstellers und Anlagenbauers Krafft Walzen auf einem Plakat durch den Kakao gezogen, jetzt das gesamte Kabinett. „Man sagt, es sei die schlechteste Regierung Europas“, ist da zu lesen. Wessen Äußerung sich das Unternehmen zu eigen macht, wer also „Man“ ist, wird nicht gesagt. Im Bild zu sehen sind acht Ministerinnen und Minister der Ampel-Koalition plus Bundeskanzler. Genau den soll das am Dienstag auch erreichen.

Krafft-Geschäftsführer Michael Hess schreibt dazu: „Ob Herr Scholz morgen über die A4 anreist und bei der Fahrt zum Dürener Rathaus an unserem Betrieb vorbeikommt, wissen wir leider nicht, aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür besteht. Insofern wünschen wir uns, dass die Botschaft ankommt.“ Diese Hoffnung wird sich wohl nicht erfüllen, denn der Kanzler kommt von Simmerath-Lammersdorf aus in den Dürener Süden, wo er zunächst das Unternehmen Neapco besucht, bevor er ins Rathaus fährt. Wenn überhaupt, könnte er das Plakat im Rückspiegel bei der Heimreise wahrnehmen. Das ist schon lange klar. Aber die Publicity ist ja auch ohne Kanzler-Stopp am Ortseingang gewiss.

Was auffällt: Das Krafftsche Feindbild an der Fassade konzentriert sich ausschließlich auf Rot und Grün in der Ampelkoalition, die FDP-Verantwortlichen in der Regierung kommen nicht vor. Geschäftsführer Hess sieht hier nach eigenen Worten eine „Regierung, die überwiegend aus nicht-fachkundigen Dilettanten besteht und die von einer FDP ermöglicht wurde, die in diesem Dreierbündnis nichts verloren hat“. Die Koalition und das Kabinett von Olaf Scholz „führen Deutschland derzeit in eine Rezession. Nach dem Heizungs-Desaster folgt jetzt die nächste Regierungskrise durch den Streit über das Wachstumschancen-Gesetz. Diese Vorgänge sind symptomatisch“, heißt es in den Worten von Geschäftsführer Michael Hess.