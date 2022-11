Kampf gegen „Periodenarmut“ : Kostenlose Tampons und Binden an den Schulen des Kreises Düren

Online-Petition für Schulen und Unis : 16-Jähriger aus Geilenkirchen wirbt für kostenlose Menstruationsartikel Der 16-jährige Sam Bahr aus Geilenkirchen ist Schüler, Aktivist und Feminist. In einer Online-Petition setzt er sich für kostenlose Menstruationsartikel an Bildungseinrichtungen in Deutschland ein. Mit Erfolg?