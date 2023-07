Rathaus-ABC : Kommunalpolitik und Verwaltung einfach erklärt

Politik und Verwaltung haben mitunter eine sehr eigene Sprache und eigene Regeln. Wir bringen etwas Licht ins Behördendickicht. Foto: MHA/Verena Müller

Kreis Düren Wer stellt sich bei einem Aufstellungsbeschluss auf, und ist der B-Plan ein Plan B? Viele Begriffe aus Gemeinderäten und Rathäusern sind recht sperrig. Wir erklären sie.

Im kleinen Rathaus-ABC lichten wir das Dickicht im Amtsdeutsch-Dschungel ein wenig.

Antrag

In der Gemeinde sollen mehr Ladesäulen für Elektroautos errichtet werden oder Mähroboter nur noch tagsüber eingesetzt werden dürfen? Solche Forderungen können nicht nur Ratsmitglieder, sondern auch Bürger stellen. Etwaige Einschränkungen sind in der Gemeindeordnung NRW geregelt, unter „Bürgeranträge“. Voraussetzung ist, dass man mindestens seit drei Monaten in der betreffenden Kommune wohnt. Ein Antrag wird grundsätzlich schriftlich und mit Nennung von Name und Anschrift eingereicht. Er muss das ausformulierte Anliegen und eine Begründung enthalten.

Gerichtet wird ein Antrag an den Rat, der dann über das weitere Verfahren entscheidet. Normalerweise wird das Schreiben erst einmal in den jeweiligen Fachausschuss weitergeleitet. Also wenn es zum Beispiel um die Errichtung von Ladesäulen geht, in den Bauausschuss. Der berät und formuliert einen Beschlussvorschlag, welchem der Rat in der Regel folgt. Wenn der Rat der Meinung ist, das Anliegen solle weiterverfolgt werden, beauftragt er die Verwaltung, die Kosten zu kalkulieren, Angebote einzuholen oder auch direkt mit der Umsetzung.

Aufstellungsbeschluss

Bunte Fußgruppen, Wagen, Pferde – bei einem Karnevalsumzug stellen sich die einzelnen Teilnehmer rund eine Stunde vor dem Start auf, und die Reihenfolge wird bei der Anmeldung genau festgelegt. Viele Akteure mit bunten Interessen gilt es auch beim sogenannte Aufstellungsbeschluss unter einen Hut zu bringen. Allerdings ist so ein Aufstellungsbeschluss eher so etwas wie eine Absichtserklärung, zu der viele Akteure ihre Meinung äußern dürfen, bevor der Startschuss fällt. Grünes Licht einholen Wenn ein Wohn- oder Gewerbegebiet entwickelt werden soll, muss sich eine Kommune nämlich von der Bezirksregierung grünes Licht einholen. Mit dem Aufstellungsbeschluss gibt die Kommune zunächst einmal bekannt, dass sie das Gebiet zu entwickeln plant.

Die Öffentlichkeit, also die Bürger, werden dann über die Planung informiert und beteiligt. Die Träger öffentlicher Belange müssen ebenfalls beteiligt und um Abgabe einer Stellungnahme zum Planvorhaben gebeten werden. Dazu gehören die Bereiche Umwelt- und Naturschutz, Gesundheit (Lärm und andere Emissionen), oder Denkmalschutz (Bodendenkmäler). Sind Altlasten oder archäologische Funde im Boden zu erwarten? All das muss abgeklärt werden. Die Pläne und Stellungnahmen müssen von der Kommune öffentlich gemacht werden. Einwände werden abgewogen und gegebenenfalls Änderungen an dem Plan vorgenommen. Am Ende des teils langwierigen Prozederes steht der Satzungsbeschluss. Erst wenn dieser gefasst und bekanntgemacht ist, dürfen die Bagger anrollen.

Eil- und Dringlichkeitsentscheidungen

Normalerweise werden Anträge und Vorlagen erst im jeweiligen Fachausschuss beraten, eine Empfehlung an den Rat formuliert und in der darauffolgenden Ratssitzung entsprechende Beschlüsse gefasst.

All das ist mit fristgerechten Einladungen an die Ratsmitglieder verbunden, damit diese auch die Gelegenheit haben, sich im Vorfeld umfassend zu informieren. Und ein Beschluss kann nur gefasst werden, wenn genügend politische Vertreter anwesend sind. Wenn die Zeit aber drängt, können Eil- oder Dringlichkeitsentscheidungen in kleinerer Besetzung getroffen werden. Beispielsweise wenn Flüchtlinge dringend untergebracht werden müssen und für die Herrichtung eines Gebäudes ein Auftrag an eine Firma vergeben werden muss. Oder wenn nach einem Unwetter eine Brücke einsturzgefährdet ist.

Wenn eine Einberufung des Rates nicht rechtzeitig möglich ist, entscheidet normalerweise der Hauptausschuss per Eilentscheidung. Ist aber auch die Einberufung des Hauptausschusses nicht rechtzeitig möglich und kann die Entscheidung nicht aufgeschoben werden, weil sonst erhebliche Nachteile oder Gefahren entstehen können, kann der Bürgermeister (oder der allgemeine Vertreter) mit einem Ratsmitglied den notwendigen Beschluss fassen (Dringlichkeitsentscheidung).

Das ist in der Regel der Fraktionsvorsitzende der Mehrheitspartei im Rat. Allerdings ist die Entscheidung formal anschließend dem Rat in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. Während der Pandemie ist außerdem eine weitere Sonderregelung eingeführt worden: Um das Infektionsgeschehen einzugrenzen, durfte der Hauptausschuss in Angelegenheiten des Rates entscheiden, wenn zwei Drittel der Ratsmitglieder einem Delegieren an den Hauptausschuss zugestimmt hatten.

Flächennutzungsplan

Ein bunter Flickenteppich ist so ein Flächennutzungsplan, wenn man von oben draufschaut. In ihm ist festgehalten, wo und wie sich eine Stadt oder eine Gemeinde entwickeln darf, z.B. wo sich Wohnbauflächen und Industrieflächen oder Wälder und Grünflächen befinden. Interessant ist (vor allem auch für Landwirte als Eigentümer) die Frage, wo aus Ackerland Bauland werden kann, denn das bedeutet eine Wertsteigerung des Bodens.

Aber Vorsicht: Die Gemeinde kann diese Änderung theoretisch auch wieder zurücknehmen. Eine Entschädigung ist daraus nicht ableitbar. Im Gegensatz zum Flächennutzungsplan legt der „kleinteiliger angelegte“ Bebauungsplan (B-Plan) dann fest, wie genau auf der jeweiligen Fläche gebaut werden darf soll. Wie breit sind die Straßen? Wie hoch darf gebaut werden und welche Gebäudearten sind zugelassen: Reihenhäuser oder Einfamilienhäuser? Wie viel Grün soll das Wohngebiet enthalten? Das sind Punkte, die auch für Investoren interessant sind, denn im Gegensatz zum Flächennutzungsplan, sind die Festsetzungen eines Bebauungsplanes rechtsverbindlich.

Gebühren

Die Kommunen erheben neben den Steuern auch Gebühren, wie beispielsweise für die Straßenreinigung und den Winterdienst, die Abfallbeseitigung oder die Abwasserentsorgung. Gebührenhaushalte sind geschlossene Kreisläufe, die kostendeckend zu kalkulieren sind. Das bedeutet, dass nur die tatsächlich anfallenden Kosten an die Bürger weitergegeben werden. Aus den Gebührenhaushalten darf kein Geld entnommen werden, um an anderer Stelle Löcher im Haushalt zu stopfen.

Schließen Gebührenhaushalte der Vorjahre mit einem Defizit ab, werden die Abgaben im Jahr darauf meist erhöht. Produzieren die Abgabeneinnahmen Überschüsse, werden die Gebühren im Folgejahr gesenkt. Manchmal bilden Kommunen aus den Überschüssen Rückstellungen, um starke Schwankungen in der Zukunft ausgleichen zu können. Darüber hinaus werden Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen erhoben, die die Kommunen zu erbringen haben. So zum Beispiel für die Ausstellung eines neuen Personalausweises oder eines Reisepasses.

Kreisumlage

Da die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) den Städten und Gemeinden vorbehalten sind und die Kreise somit keine eigenen nennenswerten Steuereinnahmen haben, müssen die Kreise von den Kommunen in ihrem Gebiet ein „Stück vom Kuchen“ zur Deckung ihres Finanzbedarfs verlangen. Wie viel die im Kreis Düren beheimateten Kommunen an den Kreis abgeben müssen, errechnet sich über die Multiplikation der sogenannten Umlagegrundlage mit dem Umlagehebesatz.

Die Umlagegrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt. Die kreisangehörigen Gemeinden haben kein Mitbestimmungsrecht bei der Festlegung der Höhe. Während die Gesamtmenge der Umlagegrundlage im Kreis Düren von 2014 bis 2021 kontinuierlich gestiegen ist – von 314,4 auf 432,9 Millionen Euro –, ist der Hebesatz gesunken. Im Jahr 2014 mussten die Kommunen rund 48 Prozent ihres „Kuchens“ abgeben, 2021 waren es „nur“ noch rund 38 Prozent. Für die meisten Kommunen stellt die Kreisumlage eine der höchsten Ausgabeposten im Haushalt dar.

Die Städte und Gemeinden steuerten im Jahr 2021 insgesamt rund 165,6 Millionen Euro bei (2020: 176,5 Millionen). Zudem müssen alle Kommunen außer der Stadt Düren, die ein eigenes Jugendamt besitzt, eine Jugendamtsumlage zahlen. Dafür waren im Kreishaushalt im Jahr 2021 80,1 Millionen Euro eingeplant (2020: 70,2 Millionen). Hier werden alle Leistungen rund um die Jugendhilfe erbracht: Versorgung mit Kindertagesbetreuung, Jugendarbeit, Familienhilfe, Unterhaltsvorschüsse und so weiter.

Regionalplan

Wo können neue Windparks entstehen? Wo dürfen Wohnhäuser gebaut und wo Gewerbegebiete ausgewiesen werden? Diese Fragen werden immer dann zwischen den einzelnen Kommunen und der Bezirksregierung geklärt, wenn ein neuer Regionalplan erstellt wird. Dieser gilt für einen Zeitraum von mehreren Jahren. Entwickelt wird er auf der Grundlage des Landesentwicklungsplans. Auf Basis des Regionalplans dürfen Kommunen dann ihre eigenen Vorhaben in Form des Flächennutzungsplans darstellen.

Schlüsselzuweisungen

Die originären Steuerquellen der Kommunen (zum Beispiel Grundsteuer und Gewerbesteuer) reichen in der Regel nicht aus, um ihre Ausgaben zu finanzieren. Durch den sogenannten Finanzausgleich soll daher sichergestellt werden, dass jede staatliche Ebene (Bund – Länder – Kommunen) eine ihren Aufgaben entsprechende angemessene Finanzausstattung erhält und Unterschiede in der Finanzkraft ausgeglichen werden. Ein wichtiges Instrument des Finanzausgleichs sind die Schlüsselzuweisungen des Landes. Welchen Anteil die Kommunen an den Schlüsselzuweisungen erhalten, basiert unter anderem auf den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie dem Grund- und Gewerbesteueraufkommen, aber auch auf der Einwohnerzahl, der Schülerzahl, der Fläche und den Sozialhilfelasten der Gemeinde.

Die Schlüsselzuweisungen machen mit rund 85 Prozent den größten Anteil im Finanzausgleich aus. Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände erhalten in diesem Jahr insgesamt Gelder in Höhe von rund 14 Milliarden Euro aus Düsseldorf. Mit 31,7 Millionen Euro hat sich das Land NRW im vergangenen Jahr beispielsweise an den Ausgaben des Kreises Düren beteiligt. Dieser wiederum führt mehr als 70 Millionen Euro an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) ab.

Rat