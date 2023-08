Kommentar zur Annakirmes : Die Annakirmes spielt nicht mehr in der Champions League

Das Riesenrad ist in diesem Jahr deutlich kleiner. Foto: MHA/Jörg Abels

Meinung Düren Aber immer noch Bundesliga im oberen Drittel, findet unsere Redakteurin. Es gibt zwar keine große Achterbahn, keine Wildwasserbahn und auch keinen Freifallturm. Aber wirklich störend sind vor allem die Lückenfüller-Automaten.

So viel gleich vorneweg: Ich liebe die Dürener Annakirmes und in der Kirmeswoche vergeht für mich eigentlich kein Tag ohne Rummelrunde. Bratwurst, Reibekuchen, Backfisch, zwischendurch eine Runde Riesenrad, dann eine Fahrt ins Paradies, vom Liebsten eine Plastikrose schießen lassen und zum Schluss für den Heimweg ein Tütchen gebrannte Mandeln – all das gehört für mich zum Annakirmes-Programm und all das geht auch in diesem Jahr. Nicht zu vergessen die vielen Begegnungen, die man nur auf dem Rummel an der Aachener Straße hat – das dafür aber jedes Jahr aufs Neue: Leute, die man nur auf der Kirmes trifft, weil sie längst nicht mehr in Düren wohnen, aber zur „Anna“ natürlich zurück in die Heimat kommen. Weil es einfach Ehrensache ist.

Trotzdem war ich – schon allein wegen der vielen Diskussionen im Vorfeld – in diesem Jahr besonders gespannt auf die Kirmes. Es gab wieder verhältnismäßig viele Absagen. Die Schausteller haben über steigende Kosten und das riesige Problem Personalmangel geklagt.

Und es stimmt. Die Annakirmes ist anders. Weder eine große Achter- noch eine Wildwasserbahn, weder Freifallturm noch Riesenpropeller – richtig riesige Fahrgeschäfte und echte Neuheiten gibt es auf der Annakirmes nicht. Dazu ein Riesenrad, das deutlich kleiner ist als das Europarad der Familie Kipp, das sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Kirmes-Wahrzeichen entwickelt hatte. So viel kleiner, dass es man eben nicht schon von Weitem sieht. Und so viel kleiner, dass man das größere Rad sofort vermisst.

Die Meinungen der Kirmesbesucher, mit denen ich mich am Wochenende unterhalten habe, waren sehr unterschiedlich. Von „Die Annakirmes ist echt zu einer Provinzveranstaltung geworden“ bis hin zu „Ich verstehe das ganze Gemecker nicht. Die Kirmes ist doch immer noch toll. Ich finde es gemütlich. Mir fehlt nichts“, habe ich alles gehört und bei meinen diversen Rummelrunden auch eigentlich nur fröhliche Gesichter gesehen.

Und ja, die Kirmes macht Spaß. Der Aufbau ist abwechslungsreich. Für Kirmesbesucher wie mich, die keinen Nervenkitzel auf hohen und rasanten Fahrgeschäften suchen, sondern mit Riesenrad und „Fahrt ins Paradies“, dem historischen Karussell von 1939, vollkommen zufrieden sind, ist das sicher ein mehr als guter Platz. Andererseits fehlen die echten Kirmes-Attraktionen schon ein bisschen, eben solche Fahrgeschäfte, vor denen man stehen bleibt und sich wundert, dass sich Menschen trauen, da mitzufahren. Und von denen man schon vom Zugucken Magengrummeln bekommt. Und es fehlt auch das Europarad, weil es mit seinen tausenden Lämpchen in der Dämmerung schon für ein ganz besonderes Kirmes-Flair gesorgt hat.

Viel schlimmer als all das finde ich aber die vielen Automaten, die als Lückenfüller über den gesamten Platz verteilt sind und in die man Geld werfen muss, um irgendeinen Tinnef zu gewinnen. Für mich hat das nichts mit Kirmes zu tun und in dem Maße hat es das früher auch auf der Annakirmes nicht gegeben. Dass das in diesem Jahr anders ist und so viele Lückenbüßer gebraucht werden, ist bedauerlich. Und es schadet auch dem Dürener Rummel.