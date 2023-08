„Tempolimit“ auf Radwegen im Kreis Düren : Unkomfortabel und anachronistisch

Meinung Kreis Düren Schrittgeschwindigkeit auf Radwegen im Kreis Düren – das ist vielfach Realität. Im Zeitalter der E-Bikes ist das nicht nur anachronistisch, sondern weitgehend überflüssig.

Gerade in einer ländlich geprägten Region wie dem Kreis Düren ist das sehr oft nicht so einfach. Weil die Anbindung mit Bus und Bahn nicht optimal ist und weil Wege häufig zu weit sind, um sie mit dem Fahrrad bewältigen zu können. Deswegen ist es umso wichtiger, all denen, die mit dem Rad unterwegs sind, ihre Touren so unkompliziert und komfortabel wie möglich zu machen. Und außerorts auf Radwegen, die nun eigentlich Gehwege sind, nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren zu dürfen, ist weder komfortabel noch sinnvoll und geradezu ein Anachronismus im Zeitalter der E-Bikes.