Das Areal des Lorenz-Parkplatzes in Kreuzau will die Gemeinde befestigen. Dies ist jedoch nicht so einfach, weil unter anderem die Feuerwehrzufahrt zum benachbarten und geplanten Seniorenwohnheim gesichert werden soll. Die Kommunalpolitiker sind darüber wenig erfreut. Foto: Patricjk Nowicki/Patrick Nowicki