Chaos im Feierabendverkehr : Kleinlaster bleibt in Dürener Bahnunterführung stecken

Dieser Kleinlaster ist am Montagnachmittag im Tunnel der Bahnunterführung Paradiesstraße in Düren hängen geblieben. Er steckte fest und musste mit mechanischer Hilfe rausgezogen werden. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Ein Kleinlaster ist am Montagnachmittag in der Bahnunterführung Paradiesstraße in Düren steckengeblieben. Damit ist die einspurige Durchfahrt über längere Zeit unpassierbar gewesen.

Der Fahrer aus der Nähe von Prümm in der Eifel hatte wohl nicht genau auf die Höhenbeschränkung geachtet: Sein geliehener Kleinlaster blieb kurz nach 16 Uhr in der einspurigen Bahnunterführung Paradiesstraße in Düren stecken und konnte auf die Schnelle auch nicht befreit werden. Zunächst wurde versucht, Luft aus den Reifen abzulassen, aber das brachte nicht den gewünschten Erfolg. Der Wagen mit Aufbau muss von einem Abschleppwagen herausgezogen werden. Dann lässt sich auch erst beurteilen, ob das Bauwerk Schäden davon getragen hat.

Zwischen Paradies- und Tivolistraße ging zunächst nichts mehr, viele Autos mussten auf beiden Seiten wenden. Der Tunnel an dieser Stelle hat eine beschilderte maximale Höhe von 2,50 Metern, der Wagen maß mit Aufbau aber 3,40 Meter.

(red/ja)