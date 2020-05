Betrunken, ohne Fahrerlaubnis und ohne Zulassung : Kleinkraftradfahrer flüchtet vor der Polizei

Düren Ein Kleinkraftradfahrer flüchtet in der Dürener Innenstadt vor der Polizei. Bald darauf ist klar, warum: Der Mann fuhr nicht nur unter Einfluss von Drogen und Alkohol, sondern außerdem auch noch ohne Führerschein und gültige Zulassung.

Um kurz nach 20 Uhr am Freitagabend war eine Streifenwagenbesatzung auf der Valencienner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, teilte die Polizei mit. An der Einmündung zur Schillingstraße musste der Wagen wegen einer roten Ampel halten. Als die Ampel auf Grün umsprang und die Polizisten anfahren wollten, bog plötzlich ein Kleinkraftrad von rechts – aus der Schillingstraße – ein. Der Zweiradfahrer, ein 28-jähriger Mann, war bei Rot gefahren, weshalb die Beamten beschlossen, ihn zu kontrollieren.