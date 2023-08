Nur zwei Monate Bauzeit : Neue Dorfmitte mit barrierefreiem Aufgang zur Kirche

Vertreter der Politik und der Bauverwaltung sind vom Ergebnis begeistert: Der neue, barrierefreie Kirchvorplatz in Mariaweiler kann sich sehen lassen. Foto: MHA/Jörg Abels

Mariaweiler Auch in der Stadt Düren verzögern sich immer wieder Bauprojekte. Nicht so in Mariaweiler. Dort ist in rekordverdächtiger Zeit der Platz vor der Kirche umgebaut worden.

In einem waren sich Bürgermeister Frank-Peter Ullrich, sein Stellvertreter und Bezirksausschussvorsitzender Andreas Isecke und Monsignore Norbert Glasmacher als Vertreter der Kirchengemeinde St. Mariae Himmelfahrt einig: Der neu gestaltete Kirchenvorplatz mit barrierefreiem Aufgang zum Haupteingang kann sich sehen lassen. Mariaweiler hat wieder einen schmucken zentralen Platz in der Ortsmitte, einen Treffpunkt, der auch bei Hochzeiten für ein ganz anderes Ambiente sorgen wird.

Gerade einmal zwei Monate nach dem offiziellen Spatenstich ist die Umgestaltung des Kirchenvorplatzes abgeschlossen, der unansehnliche Schotterparkplatz endgültig Geschichte. Gut 125.000 Euro hat sich die Stadt den Umbau kosten lassen, für den in Absprache mit dem Kirchenvorstand und der Denkmalbehörde ein gutes sechs Meter langes Stück der Außenmauer abgerissen werden musste, damit der neue Aufgang genau auf die Mittelachse des Glockenturms hin ausgerichtet angelegt werden konnte. Nur die Sitzgelegenheiten auf den rund eingefassten Baumbeeten entlang der Wege fehlen noch. Sie sollen in Kürze geliefert werden, kündigte der zuständige Tiefbauamtsleiter der Stadt, Ben Savelsberg, an.

Ursprünglich hatten Stadt und Bezirksausschuss geplant, den Kirchenvorplatz in Kombination mit dem Umbau der angrenzenden Kreuzung zum Kreisverkehr in Angriff zu nehmen. Dann aber hätten sie wohl noch Jahre auf eine Umsetzung warten müssen. Bis die Stadt die erforderlichen Mittel für den Kreisverkehr aus dem Fördertopf kommunaler Straßenbau erhält, dürften noch einige Jahre vergehen. Aktuell wird aus diesem Topf ein Teil des Umbaus der Euskirchener Straße finanziert, erklärt Ben Savelsberg. Dann sei als Nächstes in 2024/25 der Bau eines Kreisverkehrs in Birkesdorf am Abzweig Richtung Hoven geplant, bevor dann 2026/27 vielleicht Gelder für den Kreisel in Mariaweiler zur Verfügung stehen.

An seiner Notwendigkeit besteht indes kein Zweifel. Seit Freigabe der A4-Anschlussstelle Langerwehe fährt spürbar mehr Verkehr aus und in Richtung Düren durch Mariaweiler, so dass die vorhandene Kreuzung An Gut Nazareth/Lommessemstraße/Krokusstraße/Aldenhovener Straße allmählich an ihre Kapazitätsgrenze gelangt.