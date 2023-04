Am Rande des Hambacher Forsts : Kirche in Alt-Morschenich abgebrannt

Kirche in Alt-Morschenich abgebrannt

Am Rande des Hambacher Forsts

Morschenich Die Kirche des Umsiedlungsortes Morschenich ist in der Nacht zu Montag komplett abgebrannt. 70 Kräfte der Feuerwehr sind im Einsatz.

Als die alarmierten Kräfte der Feuerwehr kurz nach 3.30 Uhr in in Morschenich eintrafen, stand die St.-Lambertus-Kirche bereits lichterloh in Flammen. Mit vereinten Kräften versuchten die knapp 70 Einsatzkräfte, das Gotteshaus zu retten - aber vergeblich: Das Dach und auch der Glockenturm sind im Laufe der Nacht eingestürzt. „Was bleibt, ist eine total zerstörte Brandruine“, berichtete Patrick Harzheim, Gemeindebrandinspektor von Merzenich, der den Einsatz vor Ort leitete.