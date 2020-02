Überfall : Kioskinhaber wehrt sich gegen bewaffnete Räuber

Die Räuber bedrohten den Ladeninhaber mit einer Waffe (Symbolbild). Foto: Colourbox/Sasun

Düren Mit Pistolen bewaffnet stürmten zwei Räuber am Mittwochabend in einen Dürener Kiosk. Doch der Inhaber machte nicht mit, es kam zu einem Handgemenge. Am Ende flüchteten die Täter.

Gegen 20 Uhr wurde die Polizei zu dem Kiosk in der Frankenstraße gerufen. Die zwei Räuber bedrohten mit Pistolen erst eine Kundin und dann den Betreiber des Kiosks und forderten sie auf, die Kasse zu öffnen.

Im Anschluss kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Tätern und dem Inhaber. Dabei wurde der 53-Jährige durch Schläge leicht verletzt. Die Räuber schlug er durch die Gegenwehr jedoch in die Flucht. Eine kurzfristige Fahndung brachte keinen Erfolg.

Die beiden Unbekannten waren zwischen 18 und 25 Jahren alt, trugen Trainingshosen, Kapuzenjacken und eine rote, beziehungsweise schwarze Maskierung. Hinweise auf die Täter werden unter 02421/9490 entgegen genommen.

