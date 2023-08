Zwei erfolgreiche Athletinnen aus dem Kreis Düren : Vier Medaillen bei den Special Olympics abgeräumt

Fragen und Antworten : Was Sie über die Special Olympics und Jülich wissen müssen Die Special Olympics World Games finden nächste Woche in Berlin statt. Ab Montag soll ein Hauch von Olympia auch in Jülich zu spüren sein: Dann kommt die Delegation aus dem Libanon in Jülich an. Alles wissenswerte zu den Spielen und was in Jülich ansteht.