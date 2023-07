Leseraktion in Düren : Kein Annakirmes-Besuch ohne ...

Ausnahmezustand Annakirmes: Für viele Dürener ist der Besuch des Rummels ein Pflichttermin, nicht selten mit festen Ritualen oder Anlaufstellen verbunden. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Der Aufbau hat begonnen, in gut zwei Wochen beginnt wieder die Annakirmes. Die Vorfreude bei vielen Dürenern steigt von Tag zu Tag, vor allem auf das eine oder andere, das bei keinem Kirmesbesuch fehlen darf.

Die Annakirmes ist das Fest der Dürener, keine Frage. Daran haben auch die Negativ-Schlagzeilen der vergangenen Jahre über die Klageflut nicht-berücksichtigter Schausteller und die alljährlichen Preiserhöhungen nichts geändert. Selbst die aktuelle Diskussion um die nachlassende Attraktivität dürfte an vielen abprallen. Der Annakirmes-Besuch ist ein Muss, auch für viele Kirmesfreunde aus den angrenzenden Gemeinden.

„Der Dürener geht einmal zur Annakirmes, pro Tag“, stellt auch Platzmeister Achim Greiff immer wieder schmunzelnd fest. Sehen und gesehen werden, lautet für viele das Motto. Sogar der Urlaub mit der Familie wird nicht selten gezielt nach der etwas anderen fünften Jahreszeit ausgerichtet.

Und natürlich haben viele Besucher so ihre festen Rituale, auch der Autor dieser Zeilen, für den jede Annakirmes am Eröffnungssamstag auf dem Weg zur Weltmeisterschaft im Kirschkern-Weitspucken zwingend mit einem Softeis beginnen muss und für den während der Woche auch eine Fahrt auf der nostalgischen Berg- und Talbahn „Fahrt ins Paradies“ aus dem Jahr 1939 nicht fehlen darf – schon allein aufgrund der Art und Weise, wie Schausteller Toni Schleifer sein Geschäft am Saxofon spielend immer wieder präsentiert, das rasanter ist, als das Baujahr es vielleicht vermuten lässt.

Seit Schausteller Toni Schleifer die jahrzehntelang eingemottete „Fahrt ins Paradies“ aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt hat, gehört eine Fahrt mit der Berg- und Talbahn aus dem Jahr 1939 für viele Besucher zum Annakirmes-Rundgang einfach dazu. Foto: MHA/Jörg Abels

Und eine kurze Nachfrage in der Redaktion hat gezeigt, dass solche Rituale keine Seltenheit sind. Kollegin Sandra Kinkel kann gar nicht genug von den kulinarischen Kirmesklassikern haben. „Eine lange Thüringer bei Wurst Koch, dann zwei Reibekuchen bei Kerstin Giebel und zum Abschluss noch ein Backfisch gehören einfach dazu“, erklärt die Langerweherin.

Auch Kollege Volker Uerlings mag’s deftig auf der Annakirmes. Nur musste er sich auf der Rummelrunde immer lange gedulden, bis er in Höhe der Stadtwerke endlich Fuhrmanns Imbissstand erreichte, um die dort aus seiner Sicht einzigartige und daher heiß geliebte Currywurst mit Pommes genießen zu können. Seit einigen Jahren muss sich der Kollege umorientieren: Fuhrmann Imbiss steht nicht mehr auf der „Anna“.

Auch den Eisstand der Familie direkt an der Aachener Straße gibt’s nicht mehr. Ohne ein Hörnchen, das auf traditionelle Art und Weise mit dem Löffel gefüllt wurde, verließ kaum jemand den Platz. Entsprechend lang waren in den Stoßzeiten die Warteschlangen vor dem Geschäft.

Und was gehört für Sie, liebe Leserinnen und Leser, zwingend zu einem Annakirmes-Besuch dazu? Eine Fahrt mit dem Octopussy, Riesenrad oder Kettenkarussell vielleicht? Was darf während der Rummel-Runde auf gar keinen Fall fehlen? Vielleicht das Zocken an einer Losbude? Worauf freuen Sie sich an den neun Tagen ab dem 29. Juli ganz besonders? Auf den Adrenalinkick der rasanten Fahrgeschäfte mit Überschlag?