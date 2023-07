Von Langerwehe nach Berlin : Katharina Willkomm (FDP) sitzt ab August wieder im Bundestag

Bundestagskandidatur in Aachen : Katharina Willkomm will für die Aachener FDP antreten Bereits 2017 hat sie in ihrem bisherigen Wahlkreis in Düren den Sprung als FDP-Abgeordnete in den Deutschen Bundestag geschafft. In der nächsten Legislaturperiode will die gelernte Juristin Katharina Willkomm, diesmal für die Aachener Liberalen, erneut ins Berliner Parlament einziehen.