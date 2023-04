Verkehr in Düren : Kanalarbeiten in der Arnoldsweilerstraße zwingen zu Umwegen

Betroffen vom Kanalneubau ist auch die Ecke Arnoldsweilerstraße/Kreuzstraße. Dazu muss die Straße aufgerissen werden. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren In der Dürener Innenstadt beginnen in Kürze weitere Kanalbauprojekte. Betroffen sind diesmal Kreuz- und Arnoldsweilerstraße, Staus auf Umleitungsstrecken inklusive.

Die Bauarbeiten in der Euskirchener und Veldener Straße zwingen Autofahrer zum Teil bereits seit Monaten zu Umwegen. Verstopfte Straßen insbesondere im Berufsverkehr sind die Folge. Betroffen sind unter anderem die Köln- und Hohenzollernstraße. Mit den nun anstehenden Kanalarbeiten zunächst in der Kreuzstraße und daran anschließend in der Arnoldsweilerstraße dürfte sich die Situation im innerstädtischen Verkehr noch einmal verschärfen, zumindest zeitweise.

Hatte Ben Savelsberg, Betriebsleiter der Stadtentwässerung und Leiter des Amtes für Tiefbau und Grünflächen, ursprünglich einmal geplant, mit den Bauarbeiten in der Arnoldsweilerstraße erst zu beginnen, wenn der bis voraussichtlich November andauernde Kanalneubau in der Veldener Straße abgeschlossen ist, so werden sie sich nun doch etwa drei Monate überschneiden, schließlich soll über die Arnoldsweilerstraße ein Großteil des Baustellenverkehrs von und in Richtung des neuen Innovationsquartiers „Südlich Bahn“ fließen.

Wie Savelsberg im Betriebsausschuss Stadtentwässerung mitteilte, soll die Sanierung der städtischen Regen- und Schmutzwasserkanäle in der Kreuzstraße im Juni starten. Betroffen ist der Bereich zwischen Bismarckstraße und Arnoldsweilerstraße, vorbei am Bismarck-Quartier (Dorint-Hotel), am Wirteltor- und Rurtal-Gymnasium sowie entlang der Bundesagentur für Arbeit. Gebaut wird im sogenannten Inliner-Verfahren. Auf eine Baugrube kann verzichtet werden. Das ändert sich, wenn die neuen Kanäle voraussichtlich ab August an die in der Arnoldsweilerstraße angeschlossen werden müssen. Dazu muss dann die Straße voll gesperrt und aufgerissen werden.

Anschließend wandert die Kanalbaustelle ab Oktober von der Einmündung Kreuzstraße hinauf zur Schoellerstraße, kündigt Savelsberg an. Teilweise müssen die vorhandenen Kanäle saniert, teilweise aber auch erneuert werden, weil in Zukunft auch Bereiche des künftigen Innovationsquartiers über die Arnoldsweilerstraße zu entwässern sind. Savelsberg geht von einer Bauzeit von etwa neun bis zehn Monaten aus, in der die Arnoldsweilerstraße abschnittsweise komplett gesperrt werden muss. Der Verkehr in und aus Richtung Innenstadt muss demzufolge bis Mai/Juni 2024 auf die schon jetzt stark befahrene Eisenbahnstraße oder die Bismarckstraße ausweichen.

Sollte der Kreis Düren im letzten Quartal 2023 mit dem Bau des neuen Nelly-Pütz-Berufskollegs beginnen, soll die Zufahrt über die Lagerstraße möglich sein. Der Lkw-Verkehr für den ab Frühjahr 2024 ins Auge gefassten Bau der Modellfabrik wird über die Ladestraße fahren. Beides will die Stadtentwässerung sicherstellen.