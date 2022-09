Das „Mundus“ in Düren : Kaffeerösten ist für ihn eine Kunst

Düren Ömer Faruk Yildiz betreibt an der Oberstraße die „Café & Rösterei Mundus“. Als einziger in Düren verfolge er dabei die Prinzipien der Spezialitätenkaffeebewegung, sagt er.

Der Dürener hat für etwa acht Jahre in dem Land gelebt und sich eigenen Angaben zufolge dort an den Espresso gewöhnt: „Die Portugiesen halten eine ganz andere Qualität, was Essen und Trinken betrifft“, betont Yildiz. Als er nach Deutschland zurückgekommen sei, habe er oft Kaffee mit schlechten Bohnen aus verkalkten Maschinen erhalten. In den zwei Jahren darauf, in denen er wegen des Studiums seiner Frau in Essen gelebt hat, habe er sich deswegen selbst eine Kaffeemaschine angeschafft, Kurse besucht und Fachliteratur gelesen. „Ich habe entdeckt, dass das eine Marktlücke ist“, sagt er. So sei in ihm der Wunsch nach der Selbstständigkeit gereift.