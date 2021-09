500 Euro und Schmuck erbeutet : Junges Diebesquartett in Düren unterwegs

Junges Diebesquartett in Düren unterwegs

Düren Nachdem er seinen Schlüsselbund am Briefkasten stecken gelassen hat, verschaffen sich Diebe Zugang zur Wohnung eines Düreners. Das Kuriose: Die vier Einbrecher sind erst etwa 12 Jahre jung.

Der 33-Jährige und seine Frau hatten das Mehrfamilienhaus an der Neuen Jülicher Straße gegen 14 Uhr verlassen. Unterwegs stellte der Dürener fest, dass er seinen Schlüsselbund am Briefkasten hatte stecken lassen. Er bat seinen Bruder, den Schlüssel an sich zu nehmen.