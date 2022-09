Prozess : Junge Frau erst bedroht und dann mit dem Messer verletzt

Aachen/Düren Ein 33-Jähriger bedroht über Monate eine 18-jährige Dürenerin. Dann schneidet er ihr mit dem Messer fast die Kehle durch. Jetzt steht der Mann vor Gericht.

Ali K. schüttelte immer wieder den Kopf, so, als ob er mit der ganzen Angelegenheit überhaupt nichts zu tun habe. Doch Ali K. (33) sitzt als Angeklagter vor dem Aachener Schwurgericht, Grund der Anklage: Versuchter Mord an seiner erst 18-jährigen Bekannten aus Düren . Zu den Vorwürfen schwieg er.

Mit Heimtücke und aus niederen Beweggründen, so Oberstaatsanwalt Boris Petersohn vor der Kammer unter Vorsitz von Richter Roland Klösgen, soll K. am späten Nachmittag des 3. Juni 2022 seiner Bekannten zuerst auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Düren aufgelauert haben.

Dann wurde es bitterer Ernst, als er kurz danach im Hof vor jenem Keller, wo sie gewöhnlich ihr Rad abstellte, auftauchte und sie zum Absteigen bewegen wollte. Sie drehte dann aus Furcht vorsichtshalber eine Zusatzrunde, kam aber wieder zurück. „Als sie versuchte, ihr Fahrrad eine Treppe hinunter in den Keller zu tragen, wurde sie von K. mit einem Messer angegriffen“, heißt es in der Anklageschrift.

Einer der berüchtigsten Schwerverbrecher der Bundesrepublik: Die Mordserie von Dieter Zurwehme beginnt 1972 in Düren und endet 27 Jahre später während eines Hafturlaubs. Wer ist dieser Mann? Teil 5 unserer Serie über spektakuläre Kriminalfälle in der Region.

Spektakuläre Kriminalfälle : Liebesbriefe für den Serienmörder Einer der berüchtigsten Schwerverbrecher der Bundesrepublik: Die Mordserie von Dieter Zurwehme beginnt 1972 in Düren und endet 27 Jahre später während eines Hafturlaubs. Wer ist dieser Mann? Teil 5 unserer Serie über spektakuläre Kriminalfälle in der Region.

Der Schnitt, so Petersohn, habe nur „wenige Millimeter“ ein großes und wichtiges Blut führendes Gefäß im Hals verfehlt, der Angriff sei potenziell dazu geeignet gewesen, den Tod der 18-Jährigen herbeizuführen, also ein heimtückischer Mordversuch.

In diesen Chats bedrohte er sie immer wieder, er werde sie umbringen, falls sie sich anderen zuwenden solle, hieß es in den vom Vorsitzenden Klösgen zu Beginn des Verfahrens vorgelesenen Nachrichten des Angeklagten an sein späteres Opfer. Der Prozess wird am Donnerstag im Aachener Landgericht fortgesetzt, dann wird eine Rechtsmedizinerin über die Schwere der Verletzungen berichten.