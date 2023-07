Aus unbekannter Ursache : Junge Frau (18) verletzt sich bei Quadtour in Hürtgenwald schwer

Junge Frau (18) verletzt sich bei Quadtour in Hürtgenwald schwer

Hürtgenwald Am Sonntagvormittag kam eine 18-Jährige aus Troisdorf mit ihrem Quad von der Fahrbahn ab, durchbricht einen Weidezaun und kommt zu Fall. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen.

Wie die Polizei Düren am Montag mitteilte, hat sich eine junge Frau bei einer Quadtour schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die junge Frau war gegen 11.25 Uhr als Teilnehmerin einer geführten Tour auf der B399 in Fahrtrichtung Kleinhau auf einem Quad unterwegs. Zwischen Hürtgen und Kleinhau kam die 18-Jährige plötzlich nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Weidezaun und kam anschließend zu Fall. Hierbei verletzte sich die Frau aus Troisdorf so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.