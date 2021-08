Zwei Überfälle im Kreis Düren : Jugendliche rauben Lieferservice mit Waffe aus

Mit einer Schusswaffe zwangen Jugendliche in Düren den Boten eines Lieferdienstes zur Herausgabe seiner Geldbörse. Foto: Colourbox/Sasun

Düren Jugendliche locken einen Lieferdienst-Boten in Düren in eine Falle. Dann rauben sie ihn aus – mit einer Waffe. Es ist nicht der einzige bewaffnete Raubüberfall an diesem Wochenende, der die Polizei im Kreis beschäftigt.