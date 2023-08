Aus dem Bundesarbeitsministerium : Job-com wehrt sich gegen Reformpläne aus Berlin

Bisher kümmern sich die Jobcenter auch um die Leistungsempfänger, die jünger sind als 25 Jahre. Das soll sich demnächst ändern, wenn es nach Bundesarbeitsminister Hubertus Heil geht. Die Verantwortlichen befürchten, dass viele Jugendliche dann durchs Raster fallen, wenn es beispielsweise darum geht, sie auf eine Ausbildung vorzubereiten. Foto: dpa/Marcus Brandt

Kreis Düren Ab 2025 soll sich die Bundesagentur für Arbeit um Bürgergeld-Empfänger kümmern, die jünger sind als 25 Jahre. Bisher waren die Mitarbeiter der Jobcenters zuständig. Die schlagen jetzt Alarm.

Dennis, 20 Jahre: Diagnose ADHS, Joints statt Medikamente. Lese- und Rechtschreibschwäche. Schufa-Eintrag. Mobbing im Netz. Mehrere Verwandte innerhalb kurzer Zeit gestorben.

Dennis gibt es wirklich. Der junge Mann, der im richtigen Leben anders heißt, ist einer von knapp 3000 Jugendlichen unter 25 Jahren, die von der Job-com des Kreises Düren betreut werden und einen ganzen Rucksack an Problemen zu tragen haben. Die Job-com betreut Jugendliche automatisch immer dann, wenn ihre Eltern Leistungen nach dem Bürgergeld beziehen. So wie Dennis‘ Eltern auch. Und der junge Mann braucht ein ganzes Netzwerk an Unterstützung, damit er es – vielleicht – irgendwann schafft, eine Ausbildung zu machen und eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden.

Dass dies dank der guten Expertise der Mitarbeiter des Dürener Jobcenters, der Job-com, und des breiten Netzwerkes, das man sich dort in den vergangenen zehn Jahren aufgebaut hat, nicht unwahrscheinlich ist, belegen die Zahlen: 3900 Menschen im Kreis Düren wurden seit 2012 von der Job-com in Ausbildung vermittelt, 4300 sogar in einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz. Doch jetzt ist diese gute, mehr als zehn Jahre entwickelte Arbeit in Gefahr. Die Sparpläne, die Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Zuge der Haushaltsberatungen vorgelegt hat, sehen vor, dass ab dem 1. Januar 2025 die Betreuung jünger Bürgergeldempfänger unter 25 Jahre auf die Bundesagentur für Arbeit übertragen werden soll. Für den Bundeshaushalt würde das eine Entlastung von 900 Millionen Euro bedeuten. Für die Jugendlichen wie Dennis und die Arbeit der Job-com wäre das eine Katastrophe.

Aus Sicht von Sybille Haußmann, zuständige Dezernentin bei der Kreisverwaltung, und Martina Forkel, Leiterin der Job-com, birgt die geplante Reform große Nachteile auf verschiedenen Ebenen. Dabei geht es den beiden Expertinnen um Wertschätzung der Job-com-Mitarbeiter, deren gute und erfolgreiche Arbeit mal eben mit einem Federstrich zunichtegemacht würde. Und es geht ihnen auch um die Sinnhaftigkeit der Einsparmöglichkeiten. „Das Geld wird nur umgeschichtet“, sagt Sybille Haußmann. „Wenn die Reform kommt, zahlen nur die Beitragszahler für die Unterstützung der Jugendlichen. Jetzt ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, was ich viel gerechter finde.“

Vor allem geht es Martina Forkel und Sybille Haußmann aber um Dennis und die anderen knapp 3000 Jugendlichen. Die beiden Frauen sind überzeugt, dass sie demnächst nicht mehr so gut betreut werden können wie heute. Martina Forkel: „Wir haben uns in den vergangenen Jahren ein breites Unterstützungs-Netzwerk geschaffen. Dazu gehören Schuldner- und Drogenberatung, es gibt psychologische Hilfe. Und natürlich arbeiten wir auch mit den Bildungsträgern vor Ort, also dem Sozialwerk Dürener Christen, Low-tech und der Kreistochter DGA (Dürener Gesellschaft für Arbeitsförderung) eng zusammen.“ Forkel spricht von ganzheitlicher Betreuung der Jugendlichen und ihrer Familien, die schon sehr früh greift, spätestens anderthalb Jahre vor dem geplanten Schulabschluss. „Wir kennen die Jugendlichen“, sagt Forkel. „Und wenn es Probleme in der Schule gibt, kümmern wir uns auch schon früher um sie und helfen ihnen auf dem Weg, ausbildungsreif zu werden. Das würde nach Inkrafttreten der Reform alles wegfallen.“

Natürlich, und das ist Forkel ganz wichtig, arbeiteten die Mitarbeiter der Job-com eng mit den Kollegen der Bundesagentur für Arbeit zusammen. „Und natürlich wird dort auch sehr gute Arbeit geleistet. Aber der Auftrag ist ein anderer“, sagt Forkel. Bei der Arbeitsagentur gehe es um Arbeitsvermittlung oder die Vermittlung in Ausbildung. „Das funktioniert aber nur, wenn die Jugendlichen ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Eigeninitiative zeigen. Und genau das können unsere Jugendliche eben nicht.“

Die Reformen von Hubertus Heil werden in Düren mit großer Sorge betrachtet. Foto: dpa/Michael Kappeler

Und da sind wir dann auch wieder bei Dennis: Bevor er eine Ausbildung beginnen kann, muss er erst einmal wieder lernen, eine geregelte Tagesstruktur zu haben, überhaupt aus dem Haus zu gehen. „Das Stichwort ist soziale Beratung und aufsuchende Sozialarbeit“, sagt Forkel. „Und das ist die Kernkompetenz des Jobcenters und seiner Partner.“ Die Leiterin der Job-com wird deutlich: „Ich befürchte, dass gute, in vielen Jahren aufgebaute Strukturen zusammenbrechen, und wir einige Jahrgänge schlicht verlieren. Es ist gut möglich, dass die jungen Leute, wenn sie 25 werden, wieder bei der Job-com landen.“

Wie hoch die finanziellen Einbußen sind, die die Job-com des Kreises Düren hinnehmen müsste, wenn die geplante Reform greift, können Forkel und Haußmann noch nicht beziffern. Haußmann: „Klar ist aber, dass wir deutlich weniger Menschen helfen können.“

Besonders schwierig wird die Situation, weil schon im kommenden Jahr eine deutliche Reduzierung der Mittel auf die Jobcenter zukommt. Bundesweit werden 500 Millionen Euro weniger zur Verfügung gestellt, für den Kreis Düren bedeutet das eine Kürzung in Höhe von 3,5 Millionen Euro. „Das ist aber nicht alles“, sagt Haußmann. „Zum 1. Juni 2022 wurde auch die Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine den Jobcentern übertragen. Das sind im Kreis Düren 800 Bedarfsgemeinschaften mit etwa 2000 Menschen. Gleichzeitig erhöhen die Tarifsteigerungen die Personalkosten der Job-com erheblich. Allein für 2023 sprechen wir von Mehrkosten in Höhe von einer Million Euro.“ Was Haußmann sagen will: Die Job-com braucht mehr, nicht deutlich weniger Geld.

Hubertus Heil hat seine Sparpläne am letzten Tag vor der parlamentarischen Sommerpause vorgelegt. „Vielleicht war das Taktik“, sagt Forkel. „Die ist aber nicht aufgegangen. Es hat sich sehr schnell großer Widerstand formiert.“