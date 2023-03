Großer Handlungsbedarf : Jeder dritte Dürener Spielplatz muss erneuert werden

An der Cäcilienstraße in Merken hat die Stadt Düren in den vergangenen Wochen rund 300.000 Euro in die Neugestaltung des Spielplatzes investiert. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Die Tage werden länger und sonniger. Eltern zieht es mit ihren Kindern wieder vermehrt auf die Spielplätze, auf denen sich die Kleinen austoben sollen. In Düren aber ist das längst nicht überall möglich.

Insgesamt, betont der zuständige Amtsleiter Ben Savelsberg, sei die Spielplatzsituation in Düren gut, vor allem unter pädagogischen Aspekten bei den sanierten Plätzen wie dem an der Cäcilienstraße in Merken, in den die Stadt gerade erst rund 300.000 Euro in einen kompletten Neuausbau und neue Spielgeräte investiert hat. Der unter Beteiligung der Eltern und Kinder entstandene Spielplatz kann sich sehen lassen und dürfte schon in Kürze mit den ersten sonnigeren Tagen rege genutzt werden.

Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass nur bei einem guten Drittel (38) der rund 100 Spielplätze kein akuter Handlungsbedarf besteht, wie das Amt für Tiefbau und Grünflächen mitteilt. 26 Anlagen sind in einem so schlechten Zustand, verfügen nur noch über einzelne oder gar keine Spielgeräte mehr, dass ein Neubau zwingend erforderlich ist. An 24 weiteren Spielplätzen müssen neben allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen auch Geräte dringend ersetzt werden.

Das Problem: Zum einen fehlt es im Fachamt am notwendigen Personal für die Planung und Bauabwicklung, zum anderen schränkt die Haushaltssituation der Stadt zwingend erforderliche Maßnahmen erheblich ein. Im laufenden Jahr stehen für die Grundsanierung von Spielplätzen gerade einmal 250.000 Euro zur Verfügung. Ab dem kommenden Jahr sollen es zwar 300.000 Euro sein, wenn man jedoch bedenkt, dass eine einzelne Maßnahme zwischen 100.000 und wie im Fall Cäcilienstraße Merken gut 300.000 Euro kostet, wird schnell klar, dass die Sanierung der Kinderspielplätze ein Marathonlauf ist.

Das Fachamt selbst spricht in einer aktuellen Vorlage davon, dass der „akute Handlungsbedarf in etwa 15 Jahren abgearbeitet ist“ – ein Widerspruch in sich, der bedeutet, dass gleich mehrere Generationen von Kindern in den betroffenen Stadtteilen leer ausgehen oder die Eltern weitere Wege zu besser aufgestellten Spielplätzen in Kauf nehmen müssen. Und das Fachamt räumt zudem ein, dass die Zahl der zu erneuernden Spielplätze in den kommenden 15 Jahren sicherlich noch weiter steigen wird.

Immerhin stehen zur laufenden Unterhaltung der Spielplätze 50.000 Euro jährlich für Ertüchtigungen an Wegen, Zäunen und Bolzplätzen sowie 90.000 jährlich für neue Spielgeräte zur Verfügung. Angesichts der Kosten von Klettertürmen, Rutschen und anderen Geräten aber auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch hier wird es Jahre dauern.

Welcher Spielplatz nach dem an der Cäcilienstraße in Merken als nächstes erneuert wird oder wo neue Spielgeräte aufgestellt werden, steht noch nicht fest. Dies werde der Arbeitskreis Kinderspielplätze erst nach Abschluss seiner derzeit laufenden Jahresinspektion vorschlagen.