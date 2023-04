Zum 30. September : In Lendersdorf schließt die nächste Hausarztpraxis

Die nächste Hausarztpraxis schließt, und zwar am St.-Augustinus-Krankenhaus in Lendersdorf. Foto: MHA/Jörg Abels

Lendersdorf Geht das Hausarztpraxen-Sterben im Kreis Düren weiter? Die Praxis am Lendersdorfer Krankenhaus wird in ihrer bestehenden Form nicht über den 30. September hinaus bestehen bleiben. Die MVZ-Führung reagiert.

Die Gerüchte gab es schon länger, jetzt kam die Bestätigung: Die allgemeinmedizinische Praxis von Manuela Schulz im Ärztehaus am Lendersdorfer Augustinus-Krankenhaus wird in der aktuellen Struktur nur noch bis zum 30. September fortgeführt, bestätigte die Geschäftsführung der MVZ – Medizinisches Versorgungszentrum GmbH auf Anfrage unserer Zeitung.

Damit schließt nach den MVZ-Rur-Praxen in Merzenich und Niederzier ein weiterer Hausarzt im Raum Düren. „Die Gründe dafür liegen einerseits im personellen Bereich und den damit verbundenen Anforderungen, die eine hausärztliche Praxis in Bezug auf Sprechstunden und Leistungen heutzutage erfüllen muss bei gleichzeitig ungünstigen Vergütungsstrukturen“, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme, ohne weiter ins Detail zu gehen.

Angst um ihre Versorgung müssten sich die Patienten der Praxis aber dennoch nicht machen, versichern die Verantwortlichen. Mit Hochdruck werde bereits daran gearbeitet, die allgemeinmedizinische Versorgung am Standort Lendersdorf auch über den 1. Oktober hinaus sicherzustellen. „Wir sind aktuell mit zwei Praxen in einem engen Austausch, die sich für die Fortführung der Praxis in Düren-Lendersdorf interessieren“, teilt die MVZ-Geschäftsführung mit. Auch eine Besichtigung der Räume habe bereits stattgefunden, war zu hören.

Zum MVZ in Düren-Lendersdorf gehören neben der Hausarztpraxis zwei neurologische Praxen und eine orthopädische Praxis am Standort neben dem Krankenhaus sowie eine internistische Praxis in Kreuzau, die von den jetzt bestätigten Veränderungen nicht betroffen sind.

(ja)