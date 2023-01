Zeugen gesucht : Zwei Unbekannte bedrohen Mann mit Messer

Düren Am frühen Montagmorgen wurde ein Mann Opfer von zwei Erpressern. Erst wollten die beiden Männer nur Zigaretten. Damit gaben sie sich aber nicht zufrieden.

Das 39-jährige Opfer wartete am Montagmorgen um 5.15 Uhr an der Haltestelle „Aachener Straße“. Während er dort stand, kamen zwei bisher unbekannte Männer auf ihn zu. Erst verlangten die beiden mutmaßlichen Täter nur Zigaretten. Nachdem er dieser Aufforderung nachgekommen war, hielt einer der beiden Männer dem 39-jährigen Dürener ein Messer an die Brust und forderte die Geldbörse des Mannes. Auch diese händigte der Dürener den beiden Tatverdächtigen aus.