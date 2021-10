Der Verein „Frauen helfen Frauen“ in Düren feiert am Samstag sein 40-jähriges Bestehen. In den Frauenhäusern mangelt es immer noch an Plätzen für Betroffene, betonen Petra Müller (l.) und Menka Berres-Förster vom Vorstand des Vereins. Foto: Patrick Nowicki