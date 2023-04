Aktuelle Zahlen : In Düren fehlen immer noch Hunderte Kita-Plätze

Im Dürener Osten ist die Erweiterung der Kita „Don Bosco“ längst beschlossene Sache. Bis das 6,1-Millionen-Projekt umgesetzt ist, wird es aber noch bis Ende 2025 dauern. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren In Düren mangelt es in einzelnen Stadtteilen und Vororten weiter massiv an Kita-Plätzen. Und der Ausbau dauert länger als erwartet. Ein Überblick über die aktuelle Situation.

Jedes Kind in Nordrhein-Westfalen hat seit 2013 ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder in einer Kindertagespflege. So weit die Rechtslage. In der Realität aber sieht das immer noch anders aus. Allein in der Stadt Düren fehlen noch hunderte Betreuungsplätze.

Im laufenden Kindergartenjahr 2022/2023 meldet das Jugendamt der Stadt Düren für seinen Zuständigkeitsbereich (das Gebiet der Stadt Düren) eine Versorgungsquote bei den über Dreijährigen (Ü3) von gut 88 Prozent und bei den unter Dreijährigen (U3) von annähernd 33 Prozent, wo nur jedes fünfte Kind unter drei Jahren auch tatsächlich in einer Kita betreut wird. Hier profitiert die Stadt vor allem vom seit Jahren kontinuierlich wachsenden Angebot von Tagesmüttern- und vätern. Allein in der Tagespflege werden aktuell 346 kleinere und 46 ältere Kinder betreut.

Nur schwer zu kalkulieren

Und die Zahl der Tagespflegepersonen steigt weiter: Da voraussichtlich im kommenden Kita-Jahr weitere 35 Kindertagespflegepersonen ihre Qualifikation abschließen werden, könnte die Zahl der Betreuungsplätze auf bis zu 750 steigen, teilt das städtische Jugendamt mit, wobei dieser Wert nur schwer zu kalkulieren ist, weil weder vorhergesagt werden kann, wie viele Tagespflegepersonen auch wirklich ein Angebot unterbreiten werden noch wo und mit vielen Plätzen.

Dennoch sind sie bei der Gesamtbetrachtung der Kinderbetreuung längst nicht mehr wegzudenken, vor allem in den Stadtvierteln und Vororten, in denen die Versorgungsquote mit Kita-Plätzen weit unter dem städtischen Durchschnitt liegt. Das gilt zum Beispiel für Arnoldsweiler (61,7 Prozent), wo ein Neubau derzeit überhaupt nicht möglich erscheint, Gürzenich (65,6 Prozent), Lendersdorf (65,8 Prozent) und Birkesdorf (66,1 Prozent).

Neue Gruppen lassen auf sich warten

Zum Teil sind Aus- und Neubauten längst beschlossen. Bis die zwingend erforderlichen zusätzlichen Gruppen aber in Betrieb genommen werden können, wird es zum Teil noch Jahre dauern. Geplant beziehungsweise bereits beschlossen wurde die Schaffung von 29 weiteren Kita-Gruppen im Stadtgebiet mit insgesamt 490 Plätzen, davon 136 U3 und 354 Ü3.

Von den Projekten, die derzeit umgesetzt werden aber wird noch keine zum neuen Kita-Jahr am 1. August fertig. Hier einige Beispiele: Die Erweiterung der Kita St. Michael in Lendersdorf wird voraussichtlich zum August 2024 fertig, die Erweiterung der Kita Don Bosco in Düren-Ost Ende 2025. Der Neubau der Kita Im Eschfeld soll nach derzeitigem Planungsstand Ende 2026 in Betrieb genommen werden können, der an der Festhalle in Birkesdorf im zweiten Quartal 2025. Weitere Projekte befinden sich derzeit noch in der Planungsphase.

Feststeht derweil, dass bei neuen Wohngebieten in Hoven und im Norden von Birkesdorf noch weitere Einrichtungen entstehen müssen, gleiches gilt für die Entwicklung im Innovationsquartier „Südlich Bahn“. Auch dort soll eine neue Kita gebaut werden. Wann ist jedoch noch völlig unklar.