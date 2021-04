Kostenpflichtiger Inhalt: Formfehler : Impfwillige im Kreis Düren abgewiesen

Das Impfzentrum des Kreises Düren steht in der Kritik. Foto: MHA/Jörg Abels

Kreis Düren Das Impfzentrum des Kreises Düren steht in der Kritik. Gerade am Osterwochenende müssen Impfwillige lange in der Kälte warten, bis sie an der Reihe sind. Einige werden aufgrund eines simplen Formfehlers am Ende sogar wieder nach Hause geschickt.