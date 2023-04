Reform der katholischen Kirche : Im Kreis Düren predigen die Frauen schon längst

Menschen protestieren wie hier in Stuttgart gegen die Machtstrukturen der kath. Kirche (Symbolbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Kreis Düren In der katholischen Kirche soll es im Rahmen des synodalen Weges offiziell Segnungsfeiern für gleichgeschlechtliche Paare geben und Frauen sollen predigen dürfen. In der Pfarrei Heilig Geist in Jülich und in der Pfarrgemeinde St. Lukas werden diese Punkte schon seit längerem erfüllt.

Eigentlich ist es in der Pfarrei Heilig Geist in Jülich eine gängige Situation: Pastoralreferentin Barbara Biel steht während des Gottesdienstes vor den Kirchenbesucherinnen- und besuchern in der Propsteikirche St. Mariä Himmelfahrt und hält eine Predigt. Oder besser gesagt: Sie legt die Bibel aus, überbringt die christliche Botschaft und das Wort Gottes nach der christlichen Lehre. Ganz so normal, wie dies im ersten Augenblick erscheint, ist es allerdings nicht, denn Biel ist eine Frau. Und Frauen sind in vielen katholischen Kirchen noch immer nicht dazu ermächtigt, zu predigen.

Ist das noch zeitgemäß? Nein, haben die Teilnehmenden am Reformprozess Synodaler Weg (siehe Infobox) erst kürzlich entschieden. Die Mehrheit hat sich für eine Reform der Rolle der Frau in der katholischen Kirche ausgesprochen. Frauen sollen in Zukunft in katholischen Messfeiern predigen dürfen. Ein Vorschlag, der in Jülich schon lange umgesetzt wird. „Ich habe schon in meiner Assistenzzeit gepredigt und wurde dabei immer von der Pfarrei unterstützt“, sagt Biel.

Seit 2012 ist sie in der Pfarrei Heilig Geist angestellt und beschäftigt sich unter anderem damit, wie kirchliche Strukturen und Aufgaben weiterentwickelt werden können. Als Frau benachteiligt fühlt sie sich in der Pfarrei nicht: „Bei uns herrscht ein sehr partnerschaftliches Verhältnis. Da wird beispielsweise kein Unterschied gemacht, ob eine Frau einen Gottesdienst leitet, oder ob das ein Mann übernimmt.“ In dem Kirchenverbund seien Frauen in nahezu allen Bereichen aktiv. „Wir haben Messdienerinnen, Kommunion-Helferinnen, Beerdigungs-Leiterinnen und Lektorinnen.“

Barbara Biel (vorne) ist Teil des Pastoralteams in der Pfarrei Heilig Geist (Archivbild). Foto: MHA/Kristina Toussaint

Auch im Pastoralteam seien Schwerpunkte gerecht verteilt. „Wobei das natürlich nicht die priesterlichen Dienste der Kleriker beinhaltet. Diese sind den Männern vorbehalten“, wirft Biel ein und ergänzt: „Die Priester sind immer an das Leitungsamt gebunden. Deswegen ist es offiziell natürlich nicht auf Augenhöhe.“ So ist beispielsweise beim Predigen die Auslegung des Evangeliums laut Kirchenrecht dem Kleriker, also dem Priester oder dem Diakon vorbehalten.

In allen anderen Gottesdienstformen dürfen Männer und Frauen, die keine Kleriker sind, die Bibel auslegen, erzählt die Pastoralreferentin. „Wenn die Begabung zur Leitung da ist, sollte man diese dem Menschen auch zugestehen.“ Und obwohl auch in der Pfarrei schon Beschwerden eingegangen sind, dass Frauen nicht predigen sollen, hat das Pastoralteam sich diesbezüglich nie unterkriegen lassen. „Ich hatte bisher das Glück, dass ich immer mit Priestern zusammengearbeitet habe, für die das selbstverständlich war und die das ermöglicht haben“, verdeutlicht Biel.

Info Der Synodale Weg Der Synodale Weg ist ein Gesprächsformat für eine strukturierte Debatte innerhalb der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. Er wurde 2019 beschlossen, nach der Veröffentlichung der MHG-Studie „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“. Der Synodale Weg wird von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) getragen. Er endete vorerst im März 2023 nach fünf Synodalversammlungen. Das Gesprächsformat beinhaltete vier Schwerpunktthemen: Sexualmoral, die priesterliche Lebensform, Macht und Gewaltenteilung und die Rollen von Frauen in der Kirche. Weitere Informationen zu dem Synodalen Weg gibt es unter: www.synodalerweg.de

Auch in Düren, in der Pfarrgemeinde St. Lukas ist es schon seit einiger Zeit selbstverständlich, dass Frauen predigen dürfen. „Ich würde mir sogar wünschen, dass sie bei uns noch mehr predigen“, erzählt Pfarrer Hans-Otto von Danwitz. „Es ist eine schöne Abwechslung, wenn auch Frauen predigen.“ Dies mache zudem die Vielfalt der Kirche aus, wie der Pfarrer erklärt. „Mir kommt das ja auch zugute, wenn sich solche Tätigkeiten auf mehrere Menschen verteilen. So kann man sich dem Einzelnen viel besser widmen.“ Er habe darüber hinaus wahrgenommen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich kritischer mit dem Gesagten auseinandersetzen, wenn nicht immer die gleiche Person predigen würde.

Können in Zukunft also auch Frauen Priesterinnen werden? „Ich glaube nicht, dass ich das noch erleben werde, aber es ist möglich“, sagt Biel. In der evangelischen Kirche sei diese Reform auch zu einem gewissen Zeitpunkt durchgesetzt worden. „Durch die Taufe haben wir alle einen priesterlichen, königlichen und prophetischen Auftrag. Egal, ob Mann oder Frau. Das Weihepriestertum verändert nicht die grundsätzliche Gleichheit aller Getauften.“ Auch von Danwitz schließt das nicht aus, glaubt aber ebenfalls, dass dies zu seinen Lebzeiten nicht mehr geschieht. Dennoch: „Die Kirche macht momentan Prozesse durch, bei denen aufgezeigt wird, dass Regeln bestehen, die noch aus einer anderen Zeit stammen und heute keine Gültigkeit mehr tragen. Irgendwann kommt die Institution nicht mehr daran vorbei, dass auch naturwissenschaftliche und gesellschaftliche Themen anerkannt werden müssen.“

Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren

Ein weiterer wichtiger Reformpunkt auf der Tagesordnung des Synodalen Wegs ist die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren. „Beide Priester unserer Pfarrei haben in der Vergangenheit schon öfter gleichgeschlechtliche Paare gesegnet“, sagt Biel. „Wir stehen dem sehr positiv gegenüber.“ Dabei sei es egal, in welcher geschlechtlichen Identität sich die Menschen befänden: „Jeder und jede ist gottgewollt. Deswegen kann und soll die Kirche Verbindungen von Menschen segnen, die nicht dem binären Mann-Frau-Schema entsprechen.“ Dies schließe auch die Segnung von Beziehungen von Paaren ein, die nach einer Scheidung eingegangen werden, ergänzt die Pastoralreferentin. „Es geht um Paare, die sich lieben.“

Pfarrer Hans-Otto von Danwitz predigt in der St. Anna Kirche in Düren. Foto: MHA/Alina Hasky

Auch Pfarrer von Danwitz hat bereits gleichgeschlechtliche Paare gesegnet. „Leider ist dies in der Vergangenheit oft unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit passiert“, erzählt er. Seitdem der Aachener Bischof sich allerdings dazu bekannt habe, sei es mit der Geheimnistuerei vorbei: „Das ist eine gute Entwicklung. Warum sollte man solchen Menschen auch keinen Segen aussprechen?“. Er freue sich, wenn gleichgeschlechtliche Paare, Menschen, die schon einmal geschieden wurden, oder auch Menschen, die eine sakramentale Bindung noch nicht eingehen möchten, sich in der Pfarrei segnen lassen möchten. „Es ist schön, wenn die Kirche in diesem Punkt an der Seite der vermeintlich Unterdrückten steht“, sagt er. Ein ehrlicher Weg sowie ein ehrlicher Umgang in der katholischen Kirche seien enorm wichtig. „Es ist gut, dass solche Themen nun diskutiert werden. Sie könnten teilweise sogar noch klarer formuliert werden.“

So fortschrittlich diese Punkte in Jülich und Düren sein mögen, so schlecht sind sie in anderen Pfarreien, Gemeinden und Kirchen. Aber warum ist das so? „Es besteht die Angst, dass den Priestern in Zukunft die Bedeutung genommen wird“, sagt von Danwitz und deutet an, dass diese Themen nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern diskutiert werden. „Vieles ist in der Tradition so gewachsen“, erklärt Biel. Oft seien es Gründe des Machterhaltes gewesen, die dazu geführt hätten. „In der Geschichte war die Macht sehr wichtig für die Kirche, als Ausgleich zu der Adelsmacht früher.“ Zudem bestehe die Angst, dass den Priestern in der Zukunft die Macht genommen wird, sagt von Danwitz. Die Kirche habe damals eine befreiende Wirkung gehabt, erklärt Biel. „Das könnte auch heute noch so sein, wenn alle die Botschaft Jesu ernst nehmen: Gott liebt alle Menschen gleich!“