Geringe Durchfallquote : Im Kreis Düren hat man den Jagdschein schneller in der Tasche

Bubenheim Im September beginnen wieder die Lehrgänge zum Erwerb des sogenannten Grünen Abiturs. Auch wenn die schriftliche Prüfung landesweit identisch ist, bestehen diese im Kreis Düren deutlich mehr Menschen als anderswo.

Sind die Prüfer hier besonders milde oder die angehenden Jungjäger schlauer als anderswo? Nein. Das Geheimnis ist ein anderes. Denn die schriftliche Prüfung findet landesweit am selben Tag, zur selben Uhrzeit, mit denselben Multiple-Choice-Fragen statt. 100 Fragen, 75 muss man korrekt beantworten. Die Chancen sind also in der Prüfung für alle gleich. Hat man diese Hürde genommen, folgt die mündlich-praktische Prüfung. Anderthalb Stunden wird querbeet abgefragt. Danach geht es ans Schießen.

Neben der Wildtierkunde ist die falsche Waffenhandhabung ein sogenanntes Sperrfach. „Einmal den Lauf aus Versehen in Richtung des Prüfers gerichtet und man ist raus“, sagt der Sprecher der Kreisjägerschaft Düren, Gerd Schumacher. Dann heißt es: Prüfung in ein paar Monaten wiederholen. Aber auch das kommt im Kreis Düren seltener vor als anderswo. Warum?

Was die Faszination an der Jagd ausmacht

Steigende Nachfrage : Was die Faszination an der Jagd ausmacht Deutschlandweit machen immer mehr Menschen einen Jagdschein. Auch im Kreis Heinsberg gibt es bereits eine Warteliste. Wie die Vorbereitung zur Prüfung aussieht und was man auf der Pirsch empfindet.

Kurse in der Städteregion ausgebucht : Warum immer mehr Menschen den Jagdschein machen wollen Jäger? Das sind doch nur ältere Männer, die mit Hut, Flinte und Dackel durch den Wald ziehen und Tiere schießen wollen. Dieses Klischee ist längst überholt. Auch in der Städteregion Aachen.

„Es mag am Dozenten liegen!“, sagt Schumacher und lacht. Der Erfolg der Kreis-Dürener Prüflinge liegt also in der Phase davor begründet. Im Ausbilder. Der heißt Willi Krallmann, stammt aus Niederzier und war früher bei der Kripo in Düren. „Zehn Jahre vor meiner Pensionierung habe ich den Jagdschein gemacht“, erzählt Krallmann über seinen eigenen Werdegang. Eigentlich sei das sein Kindheitstraum gewesen, er habe aber niemanden gehabt, der ihn hätte an die Hand nehmen können. Dann kamen Beruf, Familie und Haus. Und heute nimmt er selbst die angehenden Jungschützen an die Hand, wobei „jung“ nicht aufs Alter abzielt, sondern auf die Neulinge. Und die können auch schon im Rentenalter sein.