Autos beschlagnahmt : Illegales Autorennen auf der Schoellerstraße endet mit Strafanzeigen

Düren Zwei Autofahrer liefern sich auf der Dürener Schoellerstraße ein illegales Autorennen. Auf ihre Wagen müssen sie nun vorerst verzichten.

Zwei Autofahrer haben sich am Montagnachmittag schnell ins Visier der Polizei gebracht: Sie waren gegen 15 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf der Schoellerstraße in Richtung der Kreuzung zur Bismarckstraße unterwegs.

Da die Ampel dort Rot anzeigte, hielten die Autofahrer an. Sobald sie Grün hatten, beschleunigten sie erneut mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Friedrich-Ebert-Platz, wo sie am Kreisverkehr trotz durchgezogener Linie überholten.