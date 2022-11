Papierindustrie : IGBCE ruft Beschäftigte im Raum Düren zur Tarifdemo auf

Die Maschinen in der Dürener Papierindustrie laufen in der Regel im Drei-Schicht-Betrieb. In der laufenden Tarifrunde fordert die Gewerkschaft IGBCE eine lineare Lohnsteigerung und einen höheren Schichtzuschlag. Foto: MHA/Jörg Abels

Kreis Düren Nach zwei bislang ergebnislosen Tarifrunden in der bundesdeutschen Papierindustrie erhöht die IGBCE auch im Raum Düren den Druck auf die Arbeitgeber.

Zwei Tage vor der dritten Bundestarifverhandlung in der Papierindustrie ruft die IGBCE die rund 2500 tarifgebundenen Beschäftigten in der papiererzeugenden Industrie in Düren, Jülich und Euskirchen am Mittwoch, 16. November, ab 14 Uhr zu einer Tarifdemo in Düren auf. Vom Papiermuseum aus soll der Demonstrationszug durch die Innenstadt bis zum Sitz der Arbeitgeberverbände an der Tivolistraße führen, wo eine Abschlusskundgebung mit Redebeiträgen geplant ist. Es handele sich explizit nicht um einen Warnstreik, betont Gewerkschaftssekretär Ernst Ungermann, sondern um eine Demonstration außerhalb der Arbeitszeit.