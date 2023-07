Straßenarbeiten in Hürtgenwald : Zweiter Bauabschnitt an der Kallstraße in Bergstein

Zweiter Bauabschnitt an der Kallstraße in Bergstein

Hürtgenwald L11: Erster Bauabschnitt der Kallstraße in Hürtgenwald-Bergstein abgeschlossen - Fertigstellung der Ortsdurchfahrt bis Ende der Sommerferien.

Die Zufahrten der Grundstücke an der Kallstraße sind während der Baumaßnahme, außer an den Tagen, an denen die Straßendecke abgefräst und neu asphaltiert wird, frei. Es kann allerdings aufgrund der Bauarbeiten vereinzelt zu Einschränkungen an den Ein- und Ausfahrten kommen.