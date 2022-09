Einsatz abgeschlossen : Weltkriegsbombe in Bergstein erfolgreich entschärft

Update Hürtgenwald Nach vier aufregenden Stunden wird der Blindgänger in 15 Minuten entschärft. Alle Maßnahmen sind aufgehoben.

Am Ortsrand von Bergstein, auf einem Acker hinter einem Haus an der Straße „Auf dem Heiligenfeld“ ist am Mittwochmittag bei Feldarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Am Nachmittag wurde sie von Experten des Kampfmittelräumdienstes erfolgreich entschärft.