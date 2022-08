Abstimmung am Sonntag : Was Sie zur Bürgermeisterwahl in Hürtgenwald wissen müssen

Hürtgenwald Wann steht das Ergebnis fest? Wer hat die besten Chancen? Wissenswertes zur Wahl in der Höhengemeinde.

Mit einer außerplanmäßigen Bürgermeisterwahl wird in der Gemeinde Hürtgenwald am 28. August die Nachfolge von Andreas Claßen bestimmt. Wir berichten am Sonntag ab 16 Uhr live von der Wahl.

Prognosen für den Wahlausgang am Sonntag sind nicht möglich. Weder bei Claßens Wahlsieg noch bei dessen Abwahl hatte man in der Gemeinde mit derartig eindeutigen Ergebnissen gerechnet. Hürtgenwald ist also für Überraschungen gut. Belastbare Umfragen wie bei Landtags- und Bundestagswahlen gibt es auf kommunaler Ebene nicht.

Beide Kandidaten haben sich in den Dörfern zu Gesprächen mit den Bürgern getroffen, sind bei Instagram und Facebook aktiv und präsentieren sich auf eigenen Internetseiten und mit Plakaten in den Orten. Vor allem im digitalen Wahlkampf sind die Schwerpunkte sehr unterschiedlich. CDU-Kandidatin Iris Hürtgen setzt im digitalen Wahlkampf bei Facebook bewusst auf Bilder – dabei hat sie die Unterstützung der politischen CDU-Prominenz aus der Region und dem Land. Ganz anders ist Stephan Cranen die Sache angegangen: Er setzt auch in den digitalen Netzwerken auf Inhalte und erklärt schwerpunktmäßig in kurzen Videos, was er in der Gemeinde bewegen will. Auf ihren Internetseiten stellen beide Kandidaten Ziele vor, die sie in ihren Ortsterminen und/oder Gesprächen vertieft haben.