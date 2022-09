Bagger kappt Kabel : Stromausfall noch in Gey und Großhau

Kurz vor 8 Uhr fiel der Strom in weiten Teilen der Gemeinden Hürtgenwald und Kreuzau aus, weil ein Bagger ein Erdkabel durchtrennt hatte. Mit Ausnahme der Ortsteile Gey und Großhau fließt der Strom wieder. Foto: dpa/Bernd Settnik

Kreuzau/Hürtgenwald Ein Bagger hat am Montagmorgen in Kleinhau eine Leitung im Boden erwischt, durchtrennt und einen Stromausfall in Teilen der Gemeinden Hürtgenwald und Kreuzau verursacht.

Bei Tiefbauarbeiten in Kleinhau hat ein Bagger am Morgen kurz vor 8 Uhr ein Mittelspannungskabel im Erdreich durchtrennt, wie eine Sprecherin des Netzbetreibers Westnetz auf Anfrage der Redaktion erklärte. Das hatte zunächst einen größeren Stromausfall in weiten Teilen der Gemeinden Hürtgenwald und Kreuzau zur Folge. Binnen etwa einer Stunde hätten die meisten Kunden, so die komplette Gemeinde Kreuzau, wieder versorgt werden können.

Aktuell fließt der Strom noch nicht in den Hürtgenwalder Ortsteilen Gey und Großhau. Betroffen seien knapp 1000 Haushalte. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran und gehen davon aus, dass der Strom bis zum Nachmittag wieder für alle fließt“, sagte die Westnetzsprecherin.

(vpu)