Konflikte an Eifeler Grundschule : Schulamt hält an Zwangsversetzung zweier Lehrkräfte fest

Die Diskussion um die Versetzung eines Lehrers und einer Lehrerin hält in der Gemeinde Hürtgenwald an. Foto: MHA/Sarah Maria Berners

Vossenack Eltern und Politik wollen die Versetzung nicht hinnehmen. Sie kritisieren die mangelnde Auseinandersetzung mit den Argumenten.

Das Schulamt hält an der Versetzung einer Lehrerin und eines Lehrers von der kleinen Grundschule in Vossenack fest. Die beiden beliebten Lehrkräfte werden nach den Sommerferien nicht wieder an der GGS Eifelfüchse unterrichten, sondern an andere Schulen versetzt. Die Hoffnung vieler Eltern und Kinder hat sich damit zerschlagen.

Zum Ferienstart hatte die Nachricht der unfreiwilligen Versetzung große Unruhe ausgelöst, Eltern protestierten im Rathaus, die Schulpflegschaft sammelte Unterschriften und schrieb der Bezirksregierung, der Bürgermeister versuchte zu vermitteln. Neben der Versetzung an sich stieß auch die faktische Verkündung der Versetzung vor Abschluss des offiziellen Verfahrens vielen übel auf.

Nun steht die abschließende Entscheidung der Schulamtsdirektorin – und das Unverständnis ist erneut groß.

„Die Entscheidung ist weder nachvollziehbar begründet, noch wurden die zwischenzeitlich von vielen Eltern, Verwaltung und Politik vorgetragenen Argumente gegen eine Versetzung in irgendeiner Form nachvollziehbar gewürdigt“, kritisieren Grünen-Fraktionsvorsitzender Christian Bergs und sein CDU-Amtskollege Volker Beißel in einem gemeinsamen Schreiben an die Verwaltung. Die beiden Parteien beantragen, die Schulamtsdirektorin Beatrix Wollgarten und die stellvertretende Schulleiterin zur nächsten Sitzung des Generationsausschusses am Dienstag, 8. August, einzuladen, um sie dort unmittelbar zum Thema befragen zu können.

Auch Bürgermeister Stephan Cranen (FDP) zeigt sich enttäuscht über die Entscheidung des Schulamtes, die beiden Lehrer zu versetzen. „Die Hintergründe der Versetzung bleiben für uns weiter unklar“, sagt er auf Nachfrage. Auch aus seiner Sicht, seien die vielen Argumente der Eltern und Schulpflegschaft nicht gehört worden, die Entscheidungsfindung nicht transparent.

Zu den Hintergründen hatte sich auch die Bezirksregierung aus Personenschutzgründen auf Nachfrage der Redaktion zum Ferienstart nicht geäußert.