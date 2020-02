Todesursache unklar : Senior verstirbt wenige Minuten nach Verkehrsunfall

Hürtgenwald Ein gewöhnlicher Auffahrunfall mit tragischem Ausgang: Ein Dürener war auf der Bundesstraße 399 unterwegs und fuhr durch eine Unaufmerksamkeit auf den vorausfahrenden Wagen auf. Mit dessen Fahrer unterhält er sich kurz darauf – bis er plötzlich zusammensackte und verstarb.

Der 29-Jährige war gegen 15.35 Uhr am Donnerstag auf der vielbefahrenen Straße zwischen Kleinhau und Großhau unterwegs. Der vorausfahrende Wagen bremste ab, da er in die Straße „Auf dem Hau” einbiegen wollte. Das bemerkte der Dürener zu spät, so dass er auf das Heck das Autos vor ihm auffuhr.