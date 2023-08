Unfall in Hürtgenwald : Schwerverletzte Beifahrerin nach missachtetem Stoppschild

Unfall in Hürtgenwald

Hürtgenwald Bei einem Unfall in Hürtgenwald ist eine Frau aus Köln schwer verletzt worden. Ursache für den Unfall war ein missachtetes Stoppschild.

Bei einem Unfall in Hürtgenwald am Mittwochabend ist eine 38-jährige Frau aus Köln schwer verletzt worden. Ein 38-Jähriger war mit seinem Auto gegen 18.35 Uhr auf der Kreisstraße 29 von Horm kommend in Richtung Gey unterwegs. Mit ihm im Wagen saß die Frau aus Köln. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Hürtgenwalder von der Kreisstraße 29 auf die Bundesstraße 399 und missachtete hierbei das für ihn geltende Stoppschild. Im Kreuzungsbereich kollidierte der 38-Jährige dann mit dem Auto eines 36-Jährigen aus Langerwehe, der das andere Fahrzeug kommen sah, aber nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.