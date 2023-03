Drei Verletzte : Schon wieder kracht es auf der B399 bei Gey

Gey Auf der B399 bei Gey kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Eine Ampel soll bald für Abhilfe sorgen, aber nicht an der Stelle, wo es dieses Mal krachte.

Am Freitag war ein 86 Jahre alter Mann aus Lendersdorf gegen 10.40 Uhr mit seinem PKW aus Gey kommend auf der Kreisstraße 29 unterwegs und wollte die B399 in Richtung Horm überqueren. Dabei unterschätzte er laut Polizei die Geschwindigkeit eines auf der B 399 fahrenden Autos, in dem ein 29 Jahre alter Schmidters von Großhau in Richtung Düren unterwegs war. Die beiden Autos prallten zusammen. Der 29-Jährige und die 86 Jahre alte Beifahrerin des Lendersdorfers wurden dabei schwer verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen.

Resolution für einen Kreisverkehr an der B399 in Planung

Streit mit dem Kreis Düren : Resolution für einen Kreisverkehr an der B399 in Planung Der Kreis Düren und der Landesbetrieb wollen den Verkehr auf der B399 bei Gey künftig per Ampel regeln, um Unfälle zu verhindern. Die Kommunalpolitik begehrt dagegen auf.

An den beiden Kreuzungen in Gey, wo sich Kreisstraßen die B399 kreuzen, kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Vor allem die Kreuzung mit der Kreisstraße 31 in Richtung Straß gilt als Unfallhäufungsstelle. Dort soll eine Ampel künftig für mehr Sicherheit sorgen. Seitens der Kommunalpolitik wurde in der Vergangenheit aber auch mehrfach der Handlungsbedarf an der benachbarten Kreuzung, an der es nun zum Unfall kam, betont.