Bei Raffelsbrand : Motorradfahrer bei Unfall auf der B399 schwer verletzt

Hürtgenwald Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 399 in der Gemeinde Hürtgenwald schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Wie die Dürener Polizei auf Nachfrage berichtet, kam es um kurz nach 12 Uhr am Dienstagmittag zu dem schweren Unfall auf der B399 bei Raffelsbrand in der Gemeinde Hürtgenwald. Ein Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach Erstversorgung am Unfallort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Aachen transportiert.