Umstrittenes Hotelprojekt in Bergstein : Keine Bürgerinitiative, aber lebhafte Diskussion

Die Veranstaltung zur Gründung einer Bürgerinitiative gegen Hotelpläne auf dem Burgberg wurde rege besucht – zu einer Gründung kam es aber nicht. Foto: Stephan Johnen

Bergstein Statt einer Bürgerinitiative gibt es klare Aufträge von den Teilnehmenden der Informationsveranstaltung an die Politik: Sie möchten zeitnah und transparent informiert werden.

Die Idee, auf den Wiesen unterhalb des Burgbergs ein gastronomisches Angebot zu installieren oder ein Hotel zu errichten, ist nicht neu. Schon vor mehr als 20 Jahren haben sich die Geister daran geschieden. Damals wie heute spricht sich das ehemalige Ratsmitglied Ludwig Prinz gegen „gigantomanische Pläne“ für einen Hotelbau aus. Mit Ingrid Ingenhorst und Hermann Baumeister hatte er die Einwohnerinnen und Einwohner von Bergstein, Brandenberg und Zerkall zu einem Treffen eingeladen, um die Gründung einer Bürgerinitiative gegen ein Hotelprojekt am Burgberg auszuloten.

Auch wenn im Forum Berinsteyn trotz des Andrangs noch zusätzliche Stühle aufgestellt werden mussten, kam es am Donnerstagabend nicht zu einer solchen Gründung. Eine lebhafte Diskussion hingegen gab es schon. Und einen klaren Auftrag an die Politik und den Bürgermeister: Die Bürgerinnen und Bürger weiter in einem transparenten Verfahren über mögliche Investoren und konkrete Projektideen zu informieren.

„Meinem Empfinden zufolge ist es sinnvoll, sich gegen ein Hotelprojekt zu wehren, und nicht erst die Pläne abzuwarten und dann zu urteilen“, machte Ludwig Prinz aus seinem Herzen keine Mördergrube. Die drei Initiatoren des Treffens führten Punkte wie Verkehrsbelastung, Naturschutz und auch heute einen schon besorgniserregenden Personalmangel in der Gastronomie sowie Hotellerie ins Feld. „Wir haben Angst, dass auf dem Burgberg ein überdimensioniertes Projekt gebaut wird, das nachher leersteht und zur Ruine wird“, sagte Hermann Baumeister.

Oder mit den Worten von Ludwig Prinz: „Wir haben grundsätzliche Zweifel, dass so etwas da oben hin muss.“ Während sich Prinz nicht grundsätzlich gegen ein gastronomisches Angebot in der Dimension des Obermaubacher Cafés Flink verwehrte, forderte Baumgarten, bei der Entwicklung der einzelnen Gemeindeteile nicht auf ein großes und aus seiner Sicht risikobehaftetes Projekt zu setzen, sondern alle Ortskerne zu stärken. Wie genau, das blieb offen.

Viele Spekulationen

Generell blieb an diesem Abend vieles offen und im Bereich der Spekulation, was auch daran lag, dass es zwar eine Studie des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr aus München für die in Frage kommenden Flächen gibt und einen Beschluss des Rates, das gemeindeeigene Grundstück zu vermarkten, aber noch keinen Investor und keine konkrete Projektidee. Oder anders formuliert, mit den Worten einer Besucherin der Veranstaltung: „Wir reden über ungelegte Eier.“

„Es ist gut und wichtig, wenn man darüber spricht. Das Thema Hotel ist nicht neu, die Idee stammt aus dem Jahr 2000“, sagte Bürgermeister Stephan Cranen (FDP). „Wir sind 20 Jahre weiter – und nichts ist passiert.“ Die Studie habe aufzeigt, welcher Hoteltyp am besten passe. „Wir werden einen Investor suchen, der zur Gemeinde passt, der die Bevölkerung mitnimmt. Anders als in der Vergangenheit haben wir heute fundierte Überlegungen, was dorthin passt und für die Gemeinde am besten ist“, versicherte Cranen. Es sei aber ebenfalls möglich, dass es gar kein Interesse gibt, es nie einen Investor gibt. Cranen: „Ich möchte nur dafür werben, dass wir nichts kaputtreden, bevor überhaupt etwas passiert ist.“