Nach der Bürgermeisterwahl : Iris Hürtgen bleibt der Gemeinde erhalten

Hürtgenwald Nach der Wahlniederlage bleibt Iris Hürtgen stellvertretende Bürgermeisterin. Auch der künftige Bürgermeister hatte darauf gehofft.

Iris Hürtgen will das Amt der stellvertretenden Bürgermeisterin der Gemeinde Hürtgenwald weiterhin ausüben. Das hat die Hürtgenwalder CDU bestätigt. Auch darüber hinaus wird es nach der unerwartet heftigen Wahlniederlage keine vorschnellen Personalveränderungen im Vorstand der Christdemokraten geben. 2023 stehen laut CDU ohnehin Neuwahlen auf Ortsverband- und Gemeindeebene an. Diese sollen allerdings schon im Januar stattfinden, um die Weichen für die Zukunft der Partei vor Ort zu stellen. Bis dahin sollen laut CDU-Vorsitzendem Peter Huppertz viele Gespräche zur personellen Aufstellung und inhaltlichen Ausrichtung der CDU in der Gemeinde geführt werden. (smb)