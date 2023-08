Sterbender Wald : Hürtgenwald forstet auf und steigt ins Ökopunkte-Geschäft ein

Hürtgenwald Freie Flächen im Hürtgenwald könnten künftig nicht nur aufgeforstet, sondern auch vermarktet werden. Für den Wald der Zukunft braucht es aber auch mehr Jagd.

Früher nutzten die Förster dafür das feuchte Frühjahr – doch auf Regen im Frühjahr gibt es längst auch in der Eifel keine Garantie. „Und im Herbst sind die Böden in den vergangenen Jahren oft sehr lange trocken gewesen. Dann brauchen wir gar nicht erst mit dem Pflanzen anfangen“, sagt Barbara Boos-Kluß, die im Auftrag des Landesbetriebes Wald und Holz unter anderem die Zukunft des Hürtgenwaldes gestaltet. Freiflächen stehen ihr dafür reichlich zur Verfügung.

Ökopunkte vermarkten

Wie Bürgermeister Stephan Cranen (FDP) erklärt, können Hürtgenwalder Freiflächen Areale für sogenannte Ökopunkte werden, die als Ausgleich für Bauvorhaben dienen. Diese kann die Gemeinde selbst nutzen oder sie an andere „Kompensationspflichtige“ vermarkten. Denkbar sei in einem solchen Zusammenhang sogar eine Beteiligung an Gewerbesteuereinnahmen einer Kommune, der auf eigenem Gebiet die Möglichkeit für Ausgleichsmaßnahmen fehlt. Die Revierförsterin hat bereits eine 2,6 Hektar große Fläche am Richelsbach für die Generierung von Öko-Punkten ausgewählt, die als Laubwald auf dem Ökopunkte-Konto der Gemeinde 78.000 Biotopwertpunkte bringt.